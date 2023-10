Saúde: PREFEITURA AMPLIA SERVIÇOS DE PLANTÕES ODONTOLÓGICOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

A Prefeitura de Foz do Iguaçu ampliou os plantões odontológicos de urgência e emergência para a população iguaçuense, com vistas a dobrar a capacidade de atendimentos. A expansão se deve à retomada nesta segunda-feira (02) dos serviços na UPA João Samek, com a manutenção dos atendimentos no Poliambulatório Nossa Senhora Aparecida, no Porto Meira.

Com as duas unidades em operação, a medida visa contribuir para complementar os serviços das unidades básicas de saúde, ofertando atendimento de urgência no período noturno, feriados e finais de semana.

“Temos uma média de 250 a 350 atendimentos, realizados de segunda a segunda e agora, com a retomada dos serviços na UPA e com a manutenção no Poliambulatório, pretendemos dobrar essa meta, com a oferta em duas regiões distintas da cidade e também contribuindo para complementar a demanda nas UBSs”, expressou o supervisor de Saúde Bucal do Município, Dr. Marco Aurélio Pacheco Matheus.

De acordo com ele, os serviços dos plantões são voltados somente para casos como dentes quebrados, problemas de canal, inchaços, infecções e outros problemas que causam desconforto nos horários em que as Unidades Básicas de Saúde (UBS) estão fechadas. A equipe é formada por um cirurgião dentista e um auxiliar.

“O plantão é voltado somente para os casos de urgência e emergência. Para os demais atendimentos, a orientação é buscar a UBS mais próxima de sua residência e agendar uma consulta”, destacou Marco.

Os atendimentos são ofertados no período noturno e nos finais de semana. O horário de atendimento nas duas unidades é das 18h às 22h de segunda a sexta-feira e das 13h às 17h nos sábados e domingos e feriados.

Retomada

Os plantões odontológicos da UPA João Samek haviam sido transferidos para o Poliambulatório do Porto Meira em fevereiro deste ano, em virtude de utilização da sala para operação de assistência no combate à dengue.