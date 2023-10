Entenda: O QUE ESTÁ EM JOGO EM VOTAÇÃO HISTÓRICA SOBRE INDÍGENAS NA AUSTRÁLIA

As pesquisas de opinião demonstram apoio à proposta, mas à medida que a votação se aproxima, o lado “não” aparece na liderança.

Embora a maioria dos australianos deva votar no dia 14 de outubro, centros de votação em algumas partes do país já foram abertos na segunda-feira (02/10).

A Voz ao Parlamento foi recomendada por um documento considerado “histórico” de 2017 chamado Declaração do Coração de Uluru.

Mas a proposta do Voice se tornou objeto de debate acirrado na Austrália e alvo de campanhas de desinformação e xingamentos racistas.

Os apoiadores da proposta afirmam que ela levará a melhores condições de vida para os aborígenes e os habitantes das ilhas do Estreito de Torres, que tem expectativa de vida mais baixa e resultados de saúde e educação desproporcionalmente piores do que outros australianos.

A proposta afirma que o Voice “fará representações” aos deputados e às autoridades políticas “sobre questões relacionadas com os povos aborígenes e das ilhas do Estreito de Torres”.

Ao anunciar, em março, o plano de realizar um referendo, Albanese disse que o Voice iria consagrar o “reconhecimento” de que os australianos “partilham este grande continente insular com a cultura contínua mais antiga do mundo”.

Entre outras coisas, quem se opõe ao projeto argumenta que ele é um gesto amplamente simbólico que não conseguirá promover mudanças, e que poderá minar as estruturas governamentais existentes na Austrália.

A composição, funções e competências do órgão, cujo parecer não seria vinculativo, seriam então desenhadas e debatidas pelo Parlamento.

Sondagens recentes mostraram um declínio constante – no apoio público ao Voice, mas uma pesquisa realizada na terça-feira mostrou que o apoio ao “sim” avançava pela primeira vez em meses.

O que dizem os oponentes?

Alguns opositores ao projeto argumentam que os povos indígenas já estão representados de forma justa no Parlamento.

Atualmente, a casa tem 11 legisladores indígenas, representando 4,8% do parlamento, uma percentagem ligeiramente superior à da população indígena australiana em todo o país.

Mas os apoiantes do Voice contestam que os deputados representam círculos eleitorais específicos, não necessariamente interesses indígenas.

Outros críticos dizem que poderia funcionar como uma terceira câmara do parlamento e potencialmente vetar legilações, mas o governo descartou esta possibilidade.

O apoio também não é unânime entre os povos indígenas. Alguns dizem que um tratado com os povos indígenas – um acordo negociado e juridicamente vinculativo – deveria ser a prioridade.

Como será o Voice na prática?

Uma proposta sugere que o órgão consultivo poderia ter 24 membros – compostos por representantes de cada Estado e território, das Ilhas do Estreito de Torres e de comunidades aborígenes remotas.

Existem outros exemplos?

O primeiro-ministro, Anthony Albanese, quer que o Voice seja um legado do seu governo

Os defensores do Voice comparam a proposta aos parlamentos das Primeiras Nações na Noruega, Suécia e Finlândia para o povo Sami.

Não são parlamentos no sentido tradicional – são, na sua maioria, órgãos consultivos que não têm uma função legislativa formal.

Na Finlândia, por exemplo, o governo negocia com o Parlamento Sami sobre questões específicas, como a gestão das terras e alterações legislativas ou administrativas que afetam a cultura Sami.

No entanto, as leis finlandesas não impedem as autoridades governamentais de avançar sem negociações.