Logística e Infraestrutura: DER/PR VAI DOAR MAIS DE 250 EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PESADOS A PREFEITURAS

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), autarquia da Secretaria de Infraestrutura e Logística (SEIL), realiza neste mês a doação de 267 veículos pesados, equipamentos e complementos rodoviários, considerados inservíveis ou desnecessários, para prefeituras municipais.

As doações incluem caminhão basculante, caminhão carroceria, semi-reboque, micro-ônibus, cavalo mecânico, motoniveladora, retroescavadeira, misturador de solo, betoneira, roçadeira, compressor de ar, tanque de betume, rolo compactador, entre outros. A lista completa está disponível nesta página.

Os equipamentos e veículos se encontram nas superintendências e escritórios regionais do DER/PR, podendo ser visitados por representante dos municípios do dia 09 ao dia 11 de outubro.

Os itens estão separados em lotes, contendo de preferência três equipamentos em condições que variam de razoável a precária. Cada prefeitura deve manifestar o seu interesse por cada lote específico, não ultrapassando o limite de até seis lotes, sendo três de equipamento e veículos pesados, e três de equipamento auxiliares.

Cada município será contemplado com a doação de no máximo um lote de cada tipo, sendo realizado sorteio nos casos em que mais de uma prefeitura tiver interesse pelo mesmo lote.

O interesse em um lote deve ser registrado por meio do eProtocolo até as 18h do dia 11 de outubro, seguindo todos os critérios estabelecidos em termo de referência e seus anexos, disponíveis no portal do DER/PR.

O objetivo é garantir que esses materiais e equipamentos sejam aproveitados na realização de serviços e obras pelos municípios, voltando a beneficiar a população paranaense, em vez que estavam guardados em pátios ou depósitos.

SORTEIO E CONCRETIZAÇÃO – Nos casos em que mais de uma prefeitura manifestar seu interesse pelo mesmo lote, será realizado o sorteio da vencedora às 08h30 do dia 19 de outubro, na sede das superintendências regionais do DER/PR. Na mesma ocasião serão oficializados os vencedores de cada lote, sendo obrigatória a presença de representante legal do município para finalizar o processo de doação.