Feminicídio: PCPR PRENDE HOMEM EM MENOS DE 24 HORAS APÓS O CRIME EM FOZ DO IGUAÇU

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu um homem, de 30 anos, por feminicídio em menos de 24 horas após o crime, em Foz do Iguaçu, na região Oeste do Estado. A captura aconteceu nesta terça-feira (3). Após o crime, o indivíduo ainda manteve um homem, um bebê e duas crianças reféns.

De acordo com as investigações, o suspeito efetuou disparos de arma de fogo contra a ex-esposa, de 22. A vítima foi localizada em óbito na área externa da residência onde morava.

“Apuramos que o suspeito teria invadido a residência, disparado contra ela atingindo a cabeça e as costas da vítima, após o crime fugiu do local e foi até outra rua, em sequência manteve as outras pessoas em refém até a chegada dos policiais”, afirma a delegada da PCPR Giovana Antonucci.

A ação contou com o apoio da Polícia Científica (PCP) e Polícia Militar do Paraná (PMPR). Os reféns foram encaminhados ao hospital para avaliação médica e o suspeito preso em flagrante pelo crime.

DENÚNCIAS- A PCPR ressalta que trabalha constantemente no combate à violência contra a mulher, conduzindo investigações, solicitando medidas protetivas e realizando prisões dos autores. Além disso, solicita a colaboração da população com informações que auxiliem em investigações contra este tipo de crime. As denúncias podem ser feitas de forma anônima, pelos números 197, da PCPR ou 181 do Disque-Denúncia.