Assassinatos: 3 MÉDICOS SÃO MORTOS EM QUIOSQUE DE BAIRRO NOBRE DO RIO

Três médicos ortopedistas foram mortos a tiros em um quiosque da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, na madrugada desta 5ª feira (5.out.2023). Um 4º foi baleado e está internado no Hospital Municipal Lourenço Jorge. Segundo a instituição, seu estado de saúde é estável.

Ao Poder360, a Polícia Civil do Rio de Janeiro afirmou que o caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios. A perícia foi realizada no local, testemunhas estão sendo ouvidas e os investigadores analisam imagens de câmeras de segurança. Ninguém foi preso até o momento

Os médicos (saiba quem são) estavam na cidade para participar de um congresso internacional de ortopedia. Eis os nomes divulgados pela polícia:

Marcos de Andrade Corsato, 62 anos;

Perseu Ribeiro Almeida, 33 anos;

Diego Ralf de Souza Bomfim, 35 anos

Diego Bomfim era irmão da deputada Sâmia Bomfim (Psol-SP) e cunhado do deputado federal Glauber Braga (Psol-RJ), com quem a congressista tem um relacionamento. Até o momento da publicação desta reportagem, os dois não haviam se manifestado publicamente sobre a morte.

Imagens da câmera de segurança do quiosque mostram que os criminosos dispararam diversas vezes depois de descer de um carro na Avenida Lúcio Costa, na praia da Barra. Um deles ainda voltou para se certificar de que todos foram atingidos.

A deputada federal Fernanda Melchionna (Psol-RS) publicou nota em nome de Sâmia e Glauber. Disse que a congressista está “devastada”.

Eis a íntegra da nota:

“Hoje acordamos com a notícia estarrecedora do assassinato de Diego Ralf Bomfim, irmão da companheira e deputada federal Sâmia Bomfim, e mais dois medicos que estavam com ele, Marcos de Andrade Consato e Perseu Ribeiro Almeida. Nos solidarizamos com todos os familiares de todas as vítimas desse crime bárbaro.

“Queremos agradecer todas as mensagens de solidariedade e apoio, que vieram de todos os lugares. Evidentemente, Sâmia está devastada nesse momento terrível de perda e dor, assim como o seu companheiro Glauber Braga, que a acompanha neste momento.

“Pelas imagens divulgadas pela imprensa, tudo indica que se trata de uma execução. Exigimos imediata e profunda investigação para descobrir as motivações do crime, assim como a identificação e prisão dos executores.

“Já pedimos ao ministro da Justiça, Flávio Dino, o acompanhamento do caso pela Polícia Federal e estamos formalizando a solicitação com o ministério.”

Em nota (PDF –36 kB), o Psol manifestou indignação com a morte de Diego Ralf Bonfim e dos colegas. “Exigimos às autoridades competentes que investiguem este crime de forma rigorosa e eficiente, para que os responsáveis sejam identificados e punidos de acordo com a lei”, afirmou o partido.

O Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP (Universidade de São Paulo) também lamentou a morte do trio. Um deles era médico assistente da instituição e outros 2 foram residentes do instituto.

“O Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Hospital das Clínicas da FMUSP recebeu com consternação a notícia do falecimento de Marcos de Andrade Corsato, médico assistente dedicado e atuante do grupo de Tornozelo e Pé da instituição, bem como dos ex-residentes Diego Ralf Bomfim e Perseu Ribeiro Almeida. O IOT- HCFMUSP estende as condolências aos familiares e amigos”, declarou a entidade. POLÍCIA FEDERAL INVESTIGA O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, afirmou que acionou a Polícia Federal para acompanhar o caso. “Após essas providências iniciais imediatas, analisaremos juridicamente o caso. Minha solidariedade à deputada Sâmia, ao deputado Glauber e familiares”, publicou Dino em seu perfil no X. O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), disse que determinou que todos os recursos necessários sejam empregados para checar à autoria do crime que classificou como “bárbaro”. Segundo ele, o caso “não ficará impune“.

(Da Redação com Poder 360)