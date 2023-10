Cidades: MAIS DE 22 MIL CONSUMIDORES ESTÃO SEM ENERGIA NO PARANÁ

Nesta quinta-feira (55), ainda 22,3 mil consumidores estão sem energia no Paraná. Conforme a Copel, os municípios mais afetados estão localizados na região norte do estado: Sarandi e Maringá, com 2,8 mil consumidores desligados cada, e Apucarana, com 1,9 mil clientes sem acesso à energia elétrica.

Cascavel, na região oeste, que foi atingida por um tornado F2, está com 1,7 mil pessoas sem luz. A cidade chegou a ter 55 mil consumidores desligados e 43 postes quebrados. É o que indica o boletim divulgado às 11h30.

A falta de energia é decorrente de um forte temporal que atingiu o Paraná ontem, quarta-feira (4). Em ocorrências climáticas como esta, a orientação é de que a população mantenha distância de locais onde haja fios rompidos ou postes quebrados. A comunicação sobre a falta de luz pode ser feita pelo site da Copel (www.copel.com) e pelo WhatsApp (41) 3013-8973.

Sem internet, o aviso ainda pode ser enviado à Copel por meio de mensagem de texto para o número 28593, escrevendo as letras “SL”, de “sem luz”, mais o número da unidade consumidora, que se encontra destacada no cabeçalho da conta de luz.

Fortes chuvas deixam estragos no Paraná

O Estado segue em alerta de tempestade nesta quinta. Segundo a Defesa Civil, é aguardado um grande volume em diversos setores e a qualquer hora do dia. Conforme o último balanço, 4209 pessoas foram atingidas pelas fortes chuvas.

Do total, 26 ficaram desalojadas e 18 municípios foram atingidos. Além disso, 1038 casas foram danificadas. “Os modelos meteorológicos estão indicando um acumulado de chuva alto para os próximos dias em várias regiões do Estado, especialmente até sábado”, alerta o capitão Marcos Vidal da Silva Júnior, que integra a Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil.