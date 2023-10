Conquista: JANAÍNA TORRES RUEDA É ELEITA MELHOR CHEF FEMININA DA AMÉRICA LATINA

A chef brasileira Janaína Torres Rueda é a Melhor Chef Feminina da América Latina em 2023. O título é do Latin America’s 50 Best Restaurants, prestigiado ranking anual que elenca os melhores restaurantes da América Latina.

Chef e proprietária de restaurantes no centro de São Paulo, ela comanda junto de Jefferson Rueda o restaurante A Casa do Porco, casa brasileira mais bem colocado entre os 50 melhores do mundo, em que figura atualmente na 12ª colocação da lista. O restaurante também aparece no 4º lugar entre os melhores da América Latina.

Receba, em primeira mão, as principais notícias da CNN Brasil no seu WhatsApp!

Ela também é o nome à frente do Bar da Dona Onça, no térreo do Edifício Copan, assim como do Hot Pork, da Sorveteria do Centro e, mais recentemente, da Merenda da Cidade.Defensora da democratização da gastronomia, Janaína aposta na economia regenerativa e na prática de um ecossistema sustentável em suas cozinhas. Exemplo notável são os insumos orgânicos que chegam quase diariamente Sítio Rueda, propriedade familiar que a chef mantém com Jefferson Rueda em São José do Rio Pardo, e de outros sítios parceiros da mesma região do interior de São Paulo que compõem praticamente 100% dos menus.

Considerada pela premiação como figura central no movimento da gastronomia social do Brasil, ela foi também foi voluntária durante cinco anos do Cozinheiros da Educação, projeto que visava transformar as merendas escolares do estado de São Paulo ao substituir itens processados por alternativas naturais.

Com o reconhecimento do 50 Best, Janaína Torres Rueda se junta ao grupo de chefs reconhecidas pelas valiosas contribuições à gastronomia da América Latina. Entre os nomes das edições passadas estão Manu Buffara, Narda Lepes, Pía León, Leonor Espinosa e Helena Rizzo.

A chef brasileira receberá a homenagem em mãos em evento presencial do Latin America’s 50 Best Restaurants no dia 28 de novembro. A celebração ocorrerá no Rio de Janeiro e revelará a lista atualizada dos 50 melhores restaurantes da América Latina.