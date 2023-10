Grande Reserva Mata Atlântica : TURISMO PARA OBSERVAÇÃO DE RÉPTEIS E ANFÍBIOS É ATRAÇÃO NO LOCAL

O Legado das Águas, maior reserva privada de Mata Atlântica do Brasil, localizado em Miracatu, a pouco mais de duas horas de distância da capital paulista, sediará de 6 a 8 de outubro o curso “Focagem e observação de herpetofauna na Mata Atlântica (anfíbios & répteis)”. A área fica localizada dentro da Grande Reserva Mata Atlântica, o território de quase três milhões de hectares do bioma, que passa pelos estados do Paraná, Santa Catarina e São Paulo.

Ministrado por especialistas do Instituto Butantan, a capacitação tem como objetivo promover conhecimento sobre esses animais e momento de lazer com a observação de fauna. O curso é indicado para alunos de graduação em biologia, medicina veterinária e zootecnia, profissionais de outras áreas de ciências biológicas que buscam incrementar o currículo e para o público geral interessado pelo assunto.

O curso, que integra o Programa de Turismo Científico (PTC) do Legado das Águas, é voltado para os amantes da herpetofauna, ramo da ciência que estuda répteis (serpentes, crocodilos, jacarés, lagartos e tartarugas) e anfíbios (sapos, rãs, pererecas, salamandras, tritões, cobras-cegas e cecílias).

Os dois dias de programação intercalam aulas teóricas e práticas. O conteúdo teórico do primeiro dia abordará da ecologia à diversidade das espécies de anfíbios. Já no período da noite, os participantes farão uma trilha para “focagem” de anfíbios, que consiste na procura desses animais com auxílio de lanternas. No momento em que o animal é avistado, os pesquisadores falam sobre as características e comportamentos da espécie encontrada. Olhos e ouvidos atentos ainda podem render boas fotos.

No segundo dia, o foco da programação teórica são os répteis, incluindo uma aula sobre manejo de serpentes. Na parte da tarde haverá uma saída de campo. A noite o destino é a Trilha da Pedreira, um sítio reprodutivo com grandes chances de avistamento de diferentes espécies de répteis e anfíbios.

O curso será ministrado por Giuseppe Puorto, biólogo e diretor do Centro de Desenvolvimento Cultural do Instituto Butantan e por Marcelo Lucas e Adriana Mezzini, biólogos do Museu Biológico do Instituto Butantan. A programação completa e o link para a compra dos ingressos podem ser consultados clicando aqui.

Turismo Científico e sensibilização

Entre mitos e exageros, medo e admiração, os répteis e anfíbios estão entre os animais mais injustiçados na natureza, mas, ao mesmo tempo, com papel fundamental no equilíbrio dos ecossistemas e até mesmo para a nossa saúde e bem-estar.

De acordo com Giuseppe Puorto, biólogo e diretor do Centro de Desenvolvimento Cultural do Instituto Butantan o Turismo Científico e a observação de fauna são fortes aliados na conservação desses animais. “Desde crianças, as pessoas são induzidas a ter medo desses animais por informações falsas ou exageradas, gerando muitos abates ou causando acidentes fatais. O Turismo Científico e a Observação de Fauna são fortes aliados na educação ambiental, porque aproxima as pessoas e desconstrói informações erradas ou exageradas. O encanto começa com o conhecimento e a conservação passa a ser consequência. Temos certeza de que muitos alunos deste curso sairão muito mais encantados com a herpetofauna”, explica o pesquisador.

Daniela Gerdenits, gerente do Legado das Águas, relembra que a parceria com o Instituto Butantan teve início em 2016, com o propósito de levantamento da hepertofauna da Reserva e na geração de conhecimento sobre as espécies, com foco na prevenção de acidentes com animais peçonhentos.

“O Vale do Ribeira está no contínuo mais bem preservado de Mata Atlântica do país, com uma enorme diversidade de espécies, incluindo de répteis e anfíbios. Como todo privilégio, exige responsabilidade e compromisso. Por isso, desde 2016 mantemos uma forte parceria com o Instituto Butantan, que gerou resultados expressivos, principalmente treinamentos e cursos para prevenir acidentes com animais venenosos, comuns na região”, diz a gerente.

Para Ricardo Borges, coordenador de comunicação e mobilização local da Grande Reserva Mata Atlântica, a região apresenta inúmeras oportunidades, muitas ainda pouco exploradas: “A Mata Atlântica é um dos biomas mais biodiversos de todo o mundo. Isso se reflete na abundância de espécies únicas que encontramos neste território e, conectada com as lindas paisagens e às riquezas culturais e históricas, disponibilizam aos visitantes um verdadeiro espetáculo. Conhecer a Grande Reserva Mata Atlântica é uma oportunidade não só de aventura, mas de muito aprendizado sobre as nossas raízes e nosso patrimônio natural”, destaca.