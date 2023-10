Neste sábado (07): CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA TRÍPLICE FRONTEIRA PROMOVE DIA ‘D’

Representantes dos Ministérios de Saúde do Brasil, Paraguai, Argentina e Uruguai estarão em Foz do Iguaçu neste sábado (07) para participarem do dia “D” da Campanha de Vacinação da Tríplice Fronteira. A cerimônia de abertura acontecerá, às 10h, na aduana da Ponte da Amizade (sentido Brasil – Paraguai) e contará com a presença do Zé Gotinha, ícone da imunização. No mesmo local, também estará disponível um posto para vacinação transfronteiriça, das 8h30 às 12h.

Além da ação na Ponte da Amizade, as 29 unidades básicas de saúde estarão abertas das 9h às 15h para imunização da população. A mobilização também acontecerá simultaneamente nas cidades dos países vizinhos.

A campanha integra o projeto piloto “Promovendo Fronteiras Saudáveis e Seguras”, articulado pelo Mercosul, em parceria com os Ministérios de Saúde do Brasil, Paraguai, Argentina e Uruguai e com apoio das secretarias municipais desses países. O objetivo é ampliar a cobertura de imunização nas regiões com importante trânsito de pessoas interterritorial e são mais suscetíveis à transmissão de doenças.

No último mês, as autoridades dos quatro países estiveram em Foz do Iguaçu para trocarem experiências, realizarem o mapeamento diagnóstico epidemiológico das regiões e organizar as ações estratégicas da campanha.

“Esse é um projeto piloto aqui nesta região de tríplice fronteira, com importante trânsito de pessoas, para o alinhamento conjunto de estratégias para a campanha de vacinação unificada”, informou a coordenadora geral de Incorporação Científica e Imunizações do Ministério da Saúde do Brasil, Ana Catarina de Melo, durante o encontro.

Os dados epidemiológicos dos países também apontam declínio na vacinação nos últimos anos, causado, principalmente, pela desinformação.

“A ação conjunta é fundamental porque precisamos superar os desafios para ampliação da cobertura vacinal e conscientização é fundamental. Hoje, a única vacina que tem alcançado a cobertura preconizada pelo Ministério da Saúde, de 90%, é a BCG, e outras vacinas como a Pentavalente, Poliomielite, Meningo C, Febre Amarela e Influenza não estão atingindo as metas”, destacou a coordenadora do Programa Municipal de Imunização, Adriana Izuka.

Campanha

O dia “D” integra a campanha que teve início no dia 02 de outubro e segue até o dia 14 deste mês, com a intensificação da oferta de vacinas do calendário básico, com ênfase na tríplice viral, poliomielite e febre amarela. Nos dias 10 e 11 de outubro terá mais uma ação, voltada principalmente para a imunização de caminhoneiros, no Porto Seco.

(Da Redação com AMN/PMFI)