Capacitação: FARMACÊUTICOS DO HOSPITAL MUNICIPAL PARTICIPAM DE TREINAMENTO DO CRF-PR

Nesta segunda-feira (09), o Conselho Regional de Farmácia do Paraná (CRF-PR), por meio do Grupo Técnico de Trabalho de Farmácia Hospitalar, realizou um Curso Básico de Farmácia Hospitalar no Hospital Municipal Padre Germano Lauck. O objetivo principal dessa iniciativa foi proporcionar aos farmacêuticos uma sólida base de conhecimento sobre a farmácia hospitalar, incluindo suas atribuições e atividades específicas, além de criar um espaço para a troca de experiências entre profissionais.

Encontro de Especialistas da Área

O treinamento reuniu os farmacêuticos da instituição e também contou com a participação de profissionais de diversos hospitais e instituições de saúde, incluindo a equipe da Unimed, o Hospital Nossa Senhora da Luz de Medianeira, o Hospital e Maternidade São Miguel Arcanjo de São Miguel do Iguaçu e profissionais vindos de Umuarama.

O Curso Básico de Farmácia Hospitalar abordou tópicos essenciais como a atuação do farmacêutico hospitalar e a participação desse profissional nas atividades clínicas dos unidades hospitalares.

De acordo com a responsável do setor da Farmácia do Hospital Municipal, Samarah Ghandour, a atividade promovida pelo CRF-PR, realizada na instituição, só veio a acrescentar valor e conhecimento à equipe e à prática da farmácia hospitalar. “A participação neste curso foi uma oportunidade valiosa para aprimorar habilidades e fortalecer os padrões de cuidados de saúde na instituição”, avaliou Samarah.

Além disso, a farmacêutica da instituição expressou sua gratidão ao CRF-PR por promover uma iniciativa tão benéfica.

“Este curso reforçou o compromisso da equipe do hospital com a excelência na assistência farmacêutica e ressaltou a importância de parcerias colaborativas para a promoção de melhores práticas na área de farmácia hospitalar”, pontuou .