Resgate: TERCEIRO VOO COM 69 BRASILEIROS VINDOS DE ISRAEL CHEGA AO BRASIL

O terceiro avião da FAB (Força Aérea Brasileira) com mais 69 brasileiros repatriados da zona de conflito no Oriente Médio pousou às 6h07 desta sexta-feira, 13, no aeroporto de Recife. A aeronave é um KC-390 Millennium. Antes de chegar ao Brasil, foram realizadas duas paradas técnicas, uma em Lisboa e outra em Cabo Verde. O destino final do voo é o Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. No grupo de passageiros brasileiros, há duas gestantes.

Do total de 69 embarcados, 29 têm como destino final a cidade de São Paulo, nove vão para o Rio de Janeiro, outros nove para Belo Horizonte, quatro para Goiânia, quatro para Porto Alegre, dois para Vitória, um para Uberlândia, um para Cuiabá, além de cinco que ficaram em Recife.

Nesta quinta-feira, 12, às 8h48, um KC-30 da FAB chegou a Roma, na Itália, país que tem servido como escala nessa operação, para em seguida também se dirigir a Israel e trazer outros brasileiros nesta sexta-feira, 13.