Serviços: SECRETARIA DE FAZENDA AGILIZA ATENDIMENTO AOS CONTRIBUINTES VIA WHATSAPP

Desde que foi implantado, há pouco mais de dois meses, o atendimento via Whatsapp da Secretaria Municipal da Fazenda tem desburocratizado o sistema e gerado economia aos cofres público, além de evitar o deslocamento desnecessário dos moradores.

O serviço funciona de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13h30, como um canal direto de informações aos contribuintes, que podem tirar dúvidas sobre notificações, IPTU, Refis, ISSQN, entre outros serviços fazendários. “O atendimento via Whatsapp foi a alternativa encontrada para facilitar a vida do contribuinte e dar mais agilidade aos processos” destaca o diretor de Fiscalização, Nilton Zambotto.

Através dos canais de atendimento, o contribuinte é informado sobre possíveis notificações para limpeza de terrenos, construção de calçadas, obras irregulares, para obtenção do CVCO (Certificado de Vistoria de Conclusão de Obras) e emissão de alvarás, como o Habite-se.

“Antes, a notificação era feita de forma presencial – quando um fiscal vai até a casa do contribuinte, via Correios ou em publicação no Diário Oficial do Município. Agora, ele é informado pelo Whatsapp, recebe o boleto para a impressão e já realiza o pagamento, quando necessário”, informou Zambotto. Segundo ele, a redução de gastos chega a R$ 100 mil nestes dois meses de atendimento online.

Para dúvidas ou solicitações de serviços, os moradores podem enviar mensagens ao setor de referência. Os telefones não recebem chamadas, são apenas para envio de mensagens.

Confira os números:

Divisão de alvará de funcionamento (DVFLP): 3521-1653

Divisão de obras e revisão cadastral (DVFOR): 3521-1619

Divisão de posturas da SMFA (DVFPO): 3521-1602

Divisão de fiscalização ambiental e publicidade (DVFAP): 3521-1614

Divisão de alvará (DVELI): 99820-0599

Diretoria de fiscalização (DIFI): 3521-1622

Divisão de Serviços Externos ( DVFSE): 98423-8477

IPTU e parcelamento – 98402-3239.