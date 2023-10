Flagrante: HOMEM É PRESO POR LAVAGEM DE DINHEIRO EM FOZ DO IGUAÇU

Um homem de 35 anos foi preso em flagrante com documentos falsos utilizados para realizar lavagem de dinheiro em Foz do Iguaçu (PR). O criminoso foi localizado em agência bancária nesta terça-feira (17).

Segundo o delegado de Polícia Civil Rodrigo Souza, os investigadores monitoravam as contas bancárias com transações suspeitas. Hoje, um segurança do Banco do Brasil identificou que o rapaz costumava abrir contas para obter um limite alto do cartão de crédito.

Os agentes de segurança foram mobilizados para conter o infrator, que, ao ser questionado pelo delegado, apresentou a declaração de residência do Paraguai falsificada.

Ainda de acordo com o delegado, o criminoso utilizava-se de empresas de fachada para abrir as novas contas e facilitar a circulação de dinheiro. Os policiais ainda não sabem a origem da quantia, mas afirmaram que o homem não tem nenhum vínculo com o município.

Além da prisão em flagrante, os investigadores apreenderam quantias em espécie em reais e em guarani, moeda nacional do Paraguai. O bandido foi encaminhado para a delegacia de polícia, onde permanece à disposição do Poder Judiciário.