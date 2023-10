Imperialismo em ação: NO CHILE E NA AMÉRICA LATINA É TEMA DO JANELA INTERNACIONAL

“Imperialismo em ação: no Chile e na América Latina, ontem e hoje” é o tema do programa Janela Internacional que será exibido nesta quarta-feira (18/10), às 15h. A edição especial trará as duas intervenções da cientista política e professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro Monica Bruckmann durante o seminário “A experiência chilena do ponto de vista da esquerda brasileira”, realizado pela Fundação Perseu Abramo em setembro. Em sua análise, a professora abordou o papel do imperialismo, descrevendo o tema dos recursos naturais no contexto da mudança geopolítica que ocorre hoje no mundo.

(Da Redação com FPABRAMO)