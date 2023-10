Em Ações Distintas: PM APREENDE QUASE 2 KG DE DROGAS EM FOZ DO IGUAÇU.

Duas ações separadas da PM resultaram na apreensão de quase dois quilos de drogas, na prisão de três indivíduos por tráfico e na recuperação de uma bicicleta furtada na tarde desta terça-feira (17) em Foz do Iguaçu.

Os militares que atuam no Pelotão de Choque do 14º Batalhão de Polícia Militar realizavam patrulhamento na região do Jardim Jupira quando suspeitaram da atitude de um homem de 25 anos que ao avistar a guarnição tentou correr para dentro da residência. Após a abordagem, os policiais localizaram no interior do imóvel 79 pedras de crack, que totalizaram cem gramas, e recuperaram uma bicicleta furtada.

Na mesma data, na Vila Carimã, um menor de 17 e um homem de 18 anos foram abordados por outra equipe de policiais do Pelotão de Choque. Durante a aproximação dos agentes, um dos suspeitos dispensou uma bolsa com algumas porções de maconha e dinheiro. Ao todo, foram apreendidos no local 1,7 quilo de drogas, entre maconha e crack.

Ambas as ocorrências foram apresentadas na 6ª Subdivisão Policial de Foz do Iguaçu.

Comunicação Social da PMPR.