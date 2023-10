Entenda: O CUSTO DO ESPECTRO NA AMÉRICA LATINA AUMENTOU 40% NOS ÚLTIMOS 12 ANOS

A GSMA, associação global da indústria móvel, publicou hoje “La gestión del espectro en América Latina. Impactos sobre el desarrollo económico y social”. Com base na análise de mais de 2.300 instâncias de atribuição em 112 países entre 2010 e 2022, o relatório revela o estado da atribuição de espectro na região: caro e em quantidades abaixo das referências internacionais. Esta situação, que não é explicada por factores de mercado mas sim por decisões de políticas públicas, impacta a cobertura e a qualidade dos serviços.

No período analisado, o custo total do espectro – ou seja, a soma dos preços de atribuição mais as taxas anuais – aumentou 40% na região. Isto triplicou o seu impacto nas receitas recorrentes do setor, que caíram cerca de 50% em termos correntes no mesmo período. O custo total ajustado pelas receitas do sector e número de MHz atribuídos mais que duplica os valores da União Europeia e dos países daOrganização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) . No espectro 5G, se a tendência observada em alguns países da região for replicada, o custo total poderá aumentar cerca de 15% nos próximos cinco anos.

A principal razão para esta lacuna é o desenho das políticas públicas. Muitos governos da região optam por maximizar as receitas fiscais em vez de dar prioridade aos objectivos de inclusão e de desenvolvimento digital. Decisões como preços de reserva elevados, taxas anuais elevadas e limitação artificial da quantidade de espectro disponível aumentam o preço acima do verdadeiro valor de mercado. No México, por exemplo, as taxas anuais representam 85% do custo total do recurso. Esta situação reduz o capital dos operadores para investir na implantação de novas redes e na melhoria dos serviços. Pelo contrário, exemplos como o leilão do 5G no Brasil demonstram os efeitos positivos de uma visão não coletiva: pouco mais de um ano depois, a cobertura populacional já ultrapassa os 46%.

A quantidade de espectro disponível também tem efeitos na expansão da cobertura e na qualidade da experiência do utilizador final. Em relação aos blocos de referência internacionais mencionados,a América Latina está abaixo do nível de atribuição em 30% nas bandas baixas e 50% nas bandas médias. Esta realidade implica que a implantação de redes na região seja mais complexa e cara, uma vez que ter menos espectro exige a instalação de mais estações base. Argentina e Equador são exemplos de escassez artificial de espectro , com 210 e 350 MHz imediatamente disponíveis, respectivamente. Se disponibilizados ao mercado, acelerariam a implantação da cobertura móvel.

Para a GSMA, as próximas alocações de espectro 5G e renovações de licenças que expiram entre 2023 e 2025 representam a oportunidade de implementar políticas que incentivem o investimento e garantam o uso eficiente deste recurso limitado. A transformação digital dos países da região depende do aproveitamento desta oportunidade.

O relatório “La gestión del espectro en América Latina. Impactos sobre el desarrollo económico y social”, com dados desagregados por país, está disponível para download em espanhol e inglês aqui.