Linha alimentadora: FOZTRANS IMPLANTA PARA ATENDER AS REGIÕES DO BAIRRO DO FUTURO, MATA VERDE E COGNÓPOLIS

A partir de quinta-feira (19), o Transporte Coletivo de Foz do Iguaçu contará com uma nova linha alimentadora para atender o Bairro Cognópolis, Bairro do Futuro e Loteamento Mata Verde. A Linha 325A vai operar das 6h às 19h, com saídas de hora em hora do Centro de Pesquisas e do novo Hospital da Unimed, levando os passageiros até pontos onde será possível fazer a integração temporal com outras linhas do Transporte Coletivo.

As linhas alimentadoras têm a função de ligar bairros mais distantes e com baixa demanda de passageiros aos principais corredores de ônibus. No caso da Linha 325A, o ônibus fará o percurso entre o Centro de Pesquisas e o novo hospital da Unimed, passando por vias como a Rua Luiza Wandscheer e a Avenida Maria Bubiak, que também estão no itinerário das linhas 315 – 1º de Maio, 320 – Interbairros, 325 – Jardim Guarapuava, 335 – Morumbi e 380 – Jardim São Roque.

Integração Temporal

Os usuários da linha 325A poderão fazer até duas integrações temporais, sem a necessidade de pagamento de uma nova tarifa. Quem embarcar na Linha Alimentadora terá 40 minutos para fazer a primeira integração em uma linha normal e mais 90 minutos para fazer a segunda integração.

O retorno para o Bairro Cognópolis, Bairro do Futuro e Loteamento Mata Verde também segue a mesma regra. O passageiro pode embarcar na linha de origem, fazer a primeira integração temporal dentro de 90 minutos e, depois, embarcar na linha alimentadora em até 40 minutos.

Melhorias

Até então, a região do Cognópolis e Loteamento Mata Verde eram atendidas por extensões das linhas 325 – Jardim Guarapuava e 380 – Jardim São Roque. No entanto, a frequência de viagens era reduzida. Com a linha alimentadora, as saídas serão de hora em hora, ampliando as opções de horários para os usuários. Já o Bairro do Futuro passará a contar com atendimento do Transporte Coletivo.

Linha Alimentadora Três Lagoas

Além da Linha 325-A, na próxima semana será implantada mais uma linha alimentadora no transporte coletivo de Foz. A linha 225A atenderá as regiões da Praia de Três Lagoas, Residenciais Angatuba, Boicy e Parque da Lagoa. A previsão é que a linha entre em operação no dia 24 de outubro.