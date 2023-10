Performance: EMPRESAS DO PARANÁ COM PARTICIPAÇÃO DO ESTADO FIGURAM ENTRE AS 500 MAIORES DO SUL

Empresas do Paraná com participação do Governo do Estado figuram novamente em destaque no ranking anual das 500 Maiores Empresas do Sul do Brasil. O levantamento feito pela Grupo Amanhã e a PwC Brasil há 33 anos é considerado o mais importante estudo deste tipo na região, com análise de 28 segmentos a partir de diferentes indicadores econômicos, como receita líquida, patrimônio, capital de giro e capacidade de endividamento.

O ranking completo das 500 maiores do Sul e das 100 maiores de cada estado podem ser consultados no site do Grupo Amanhã.

O bom resultado das empresas paranaenses foi comemorado pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior, ao afirmar que eles demostram como a política que alia investimentos públicos, atração de novas indústrias e gestão fiscal séria e eficiente dá resultado. “Com um ambiente de negócio propício, as empresas podem investir mais, gerando mais empregos e renda para a população paranaense”, afirmou.

A primeira empresa estadual que aparece no ranking é a Copel, que ocupa a 5ª posição no ranking geral, sendo a primeira na categoria energia. O presidente da companhia, Daniel Slavieiro, reitera que a empresa tem trabalhado incansavelmente para se tornar cada vez mais eficiente e sustentável, com foco no cliente. “Recentemente, concluímos a transformação da Copel em uma corporação de capital disperso, o que vai contribuir para a empresa aumentar a eficiência na alocação de capital, melhorar a produtividade de suas operações, reduzir custos e se tornar um ator cada vez mais relevante no setor de energia”.

A Sanepar, na 19ª colocação, é a segunda empresa paranaense e a primeira entre aquelas categorizadas como Serviços Públicos. Também aparecem na lista o BRDE (61º), a Fomento Paraná (110º), a Portos do Paraná (207º), a Cohapar (227º), a Celepar (350º) e a Ferroeste (459º).

O diretor de Governança e Gestão Estratégica da Celepar, John Fabio Juskas Neves Filho, representou a empresa na premiação na Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS), em Porto Alegre, nesta terça-feira (17). A companhia foi a líder no segmento de tecnologia entre as empresas públicas.

“Estar nesse ranking é um orgulho para todos nós. A Celepar vai fazer 60 anos no ano que vem e, ao longo desse período todo, tem sido uma empresa pioneira em usar tecnologia a serviço da sociedade. Com o nosso apoio, hoje o Paraná é um dos estados mais modernos do país”, disse Neves Filho.

Para o presidente da Cohapar, Jorge Lange, a presença da empresa no ranking regional é um reconhecimento ao trabalho que vem sendo feito pela equipe técnica para o desenvolvimento de novos programas habitacionais, que se tornaram uma referência nacional para o setor de habitação popular.

“Hoje, mais de 63 mil famílias de todo o Estado estão sendo atendidas pelo programa Casa Fácil Paraná, que tem servido de inspiração para a criação de novas políticas habitacionais por outros estados e municípios”, disse Lange. “Figurar entre as maiores empresas do Sul do País é um motivo de orgulho para a diretoria e todos os funcionários envolvidos neste trabalho”, acrescentou o presidente da Cohapar.

Na avaliação do diretor-financeiro do BRDE no Paraná, Wilson Bley Lipski, o ranking reflete o novo posicionamento do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul. “O BRDE propõe um diálogo aberto com a sociedade e o comprometimento da nossa equipe de colaboradores em incrementar o relacionamento com nossos parceiros. Nossa inspiração e desafio constantes estão conectados com o desenvolvimento social e econômico e a sustentabilidade”.

OUTROS DESTAQUES – No total, 165 empresas do Paraná entre públicas e privadas aparecem no ranking regional. Entre as 100 maiores do Estado, quem lidera é a Copel, com destaque para as cooperativas Coamo (2ª colocação), Lar (5ª), C.Vale (6ª) e Cocamar (10ª), além de grandes indústrias como a Klabin (3ª colocação), Renault (8ª), Gazin (12ª) e Electrolux (13ª). A Rumo, do setor de transporte e logística, está na 9ª colocação, enquanto a Itaipu Binacional, que gerencia a maior usina do em produção de energia, aparece na 7ª posição.