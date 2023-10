Premier League recomenda: AOS CLUBES QUE PROÍBAM BANDEIRAS DE ISRAEL E PALESTINA NOS ESTÁDIOS

A Premier League vai orientar os seus clubes a proibir as bandeiras de Israel e da Palestina nos estádios a partir do próximo fim de semana.

De acordo com o portal The Athletic, a decisão foi tomada em conjunto com organizações de segurança e grupos judaicos.

Nesta data Fifa, a Federação Inglesa de Futebol (FA) já havia proibido essas bandeiras e camisas de outros times nos jogos da seleção da Inglaterra contra a Austrália e a Itália.

As medidas entraram em vigor após os ataques do Hamas a Israel, no dia 7 de outubro; o governo israelense declarou guerra ao grupo, e conflitos armados têm ocorrido na região da Faixa de Gaza.

A ideia é evitar a tensão dentro dos estádios. Clubes como o Tottenham já têm políticas estritas em relação a bandeiras que podem gerar conflitos entre os torcedores.

A English Football League (EFL), que gere as ligas inferiores na Inglaterra, também estuda adotar a mesma medida para suas partidas.