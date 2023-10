Desparecido: BOMBEIROS DO PARANÁ VÃO AUXILIAR NA BUSCA EM ACIDENTE COM BALSA NO RIO URUGUAI

Após solicitação do Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul, dois bombeiros militares do Paraná especializados em buscas aquáticas vão dar suporte à procura por um homem desaparecido após um acidente com uma balsa no Rio Uruguai, na divisa entre Santa Catarina e o Rio Grande do Sul, nesta quarta-feira (18). Eles vão se deslocar no início da manhã desta sexta-feira (20) em uma aeronave King Air cedida pela Casa Militar do Paraná.

A equipe paranaense é composta pelos sargentos Rhaffael Carlindo Cenci de Barros e Julio Cesar Simões, integrantes do Grupo de Operações de Socorro Tático (Gost). Conforme planejamento prévio, eles se juntarão a bombeiros do Rio Grande do Sul. Na sequência, vão retirar na Itaipu Binacional dois sonares de última geração, específicos para este tipo de varredura, cedidos pela hidrelétrica.

A balsa virou enquanto fazia a travessia no Rio Uruguai, na divisa entre Alto Bela Vista, no Oeste de Santa Catarina, e Marcelino Ramos (RS). O balseiro, que conduzia a embarcação, caiu na água e não foi mais visto. Outros dois ocupantes da balsa conseguiram se salvar.

(Da Redação com AEN – Foto: Corpo de Bombeiros Militar do Paraná/ Foto: José Fernando Ogura/Arquivo AEN)