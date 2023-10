Descoberta: NOVO EXAME DE SANGUE PARA DETECTAR ALZHEIMER GERA DÚVIDAS NOS EUA

Pela primeira vez, as pessoas preocupadas com o risco de ter a doença de Alzheimer podem solicitar pela internet um exame de sangue e receber os resultados na privacidade das suas casas.

Isto pode parecer interessante à primeira vista, mas o desenvolvimento deixou os pesquisadores e médicos da doença de Alzheimer em pé de guerra.

O exame de sangue da Quest Diagnostics, AD-Detect, mede níveis elevados de proteínas beta-amilóide, uma característica marcante do Alzheimer. Introduzido no final de julho, o teste é direcionado principalmente a pessoas com 50 anos ou mais que suspeitam que sua memória e raciocínio possam estar prejudicados e pessoas com histórico familiar de Alzheimer ou riscos genéticos para a doença.

Dado que o Alzheimer está entre as doenças mais temidas de todas as condições médicas, juntamente com o câncer, este poderia ser, de fato, um mercado considerável. Quase 7 milhões de adultos mais velhos nos EUA têm Alzheimer, e espera-se que esse número duplique até 2060 se não ocorrerem avanços médicos.

Mas os pesquisadores e médicos do Alzheimer não estão convencidos de que o teste Quest seja apoiado por pesquisa científica sólida. A possibilidade de resultados falso-positivos é elevada, assim como a probabilidade de os adultos mais velhos não compreenderem o significado dos seus resultados, dizem eles.