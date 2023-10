Quanto Custas?: O ‘UÍSQUE MAIS CARO DO MUNDO’ QUE VAI A LEILÃO NO REINO UNIDO

O Macallan Adami 1926 será vendido na Sotheby’s, em Londres, no dia 18 de novembro, com uma estimativa de valor de 750 mil libras (R$ 4,6 milhões) a 1,2 milhão de libras (R$ 7,3 milhões).

A Sotheby’s disse que as 40 garrafas do barril de 1926 foram rotuladas de maneiras diferentes. Um número máximo de 14 foram decoradas com os rótulos icônicos Fine e Rare (Fino e Raro), um dos quais foi a garrafa recorde vendida em 2019.