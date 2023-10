Ação: SERVIÇO DE PROMOÇÃO À SAÚDE BUCAL REALIZA MAIS DE 13 MIL ATENDIMENTOS

Em pouco mais de seis meses de implantação, o Serviço Centralizado de Prevenção e Promoção de Saúde Bucal, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Saúde, já realizou mais de treze mil atendimentos em 99 instituições de ensino municipais e estaduais com ações de orientação para cuidados de higiene bucal, escovações supervisionadas, bochechos com flúor, e entregas de kits de escovas dentais.

A ação é desenvolvida desde março deste ano por uma equipe composta por cirurgião-dentista e técnicos(as) de saúde bucal, que semanalmente visita os alunos das redes de ensino municipal e estadual. Ao todo, já foram atendidos 95 Centros Municipais de Educação Infantil e Escolas Municipais, além de quatro instituições da rede estadual de ensino, que integram o Programa Saúde na Escola (PSE). Ao longo da ação, mais de trinta mil kits com escovas dentais foram distribuídos pelo serviço.

Além de conversarem de maneira lúdica e adaptada à linguagem de crianças e adolescentes, eles utilizam modelos figurativos de moldes da boca e da escova para transmitirem informações importantes sobre os cuidados com a higiene bucal.

A aluna Nicolle de Lara, do 8° ano do Colégio Arnaldo Busatto, acompanhou com atenção, na última quarta-feira (24), as orientações e a apresentação feita pelo Dr. Marco Antonio Sousa, integrante da equipe de prevenção em saúde bucal.

“Eu achei muito bom, para termos o entendimento sobre a importância dos cuidados bucais e eu aprendi coisas e detalhes que desconhecia, além de informações importantes sobre o impacto da saúde bucal em todas as áreas da nossa vida, inclusive é requisito para algumas profissões de concurso público”, comentou Nicolle.

A ação também foi acompanhada por estudantes de odontologia da UDC, que exercem a atividade para o cumprimento do estágio. “Foi muito gratificante porque essa ação faz muita diferença na vida das crianças, elas estão interessadas e conectadas, fazendo perguntas, e a distribuição de escovas pela Secretaria de Saúde é muito importante porque muitas crianças não possuem o produto”, comentou a estudante, Dunia Salim Sleiman.

Para Sousa, o serviço é um fortalecimento das ações de prevenção e que marca as comemorações ao Dia do Dentista, celebrado nesta quarta-feira (25). “Estamos muito felizes com os resultados dessa ação e estamos celebrando esses avanços em meio às celebrações ao Dia do Dentista, que também recebeu outro reconhecimento do Município, através da apresentação do projeto de lei que institui a Semana da Saúde Bucal”, comentou o cirurgião-dentista.

Fluxo

Além da ação educativa, os pais de alunos com problemas dentários são orientados a buscar atendimento nas unidades básicas de saúde, que, por sua vez, dependendo a necessidade, fazem o encaminhamento para o Centro de Especialidades Odontológicas (CEO). Até o momento, cerca de seis mil alunos foram avaliados pelos dentistas e encaminhados para os fluxos na rede municipais de saúde.

“É uma ação bastante completa, com foco principal na prevenção, mas que também atua nos encaminhamentos para a assistência adequada em casos de problemas dentários”, comentou a técnica de saúde bucal Patrícia Damaceno.

A rede de atenção à saúde bucal do Município, conta com 26 (vinte e seis) equipamentos de saúde (Unidades Básicas de Saúde – UBS’s), além de serviços de urgências e emergências odontológicas, bem como na Unidade Campestre, no Consultório na Rua e no Centro de Nutrição Materno Infantil.

(Da Redação com AMN/PMFI)