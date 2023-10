Campanha: CCZ JÁ VACINOU 1.532 CÃES E GATOS CONTRA A RAIVA

Em apenas três dias de campanha (23 a 25/10), o Centro de Controle de Zoonoses de Foz do Iguaçu vacinou 1.532 animais contra a raiva. Foram imunizados 1.275 cães (machos e fêmeas) e 257 gatos (machos e fêmeas).

O balanço é referente às aplicações realizadas tanto na sede do CCZ, no Jardim Ipê, quanto nos seis pontos montados na região Leste da cidade. “Esse número é bastante significativo. Estamos muito felizes com a participação da comunidade e pedimos que todos continuem fazendo a sua parte. Vacine seu cachorro, seu gato, porque a raiva não tem cura”, orienta a educadora em saúde Giselli Kurtz.

A ação continua de forma permanente na sede do CCZ, (Av. Maceió, 1511 – Jardim Ipê III), com atendimento de segunda a sábado, das 8h30 às 13h30, e de forma itinerante nos bairros, de segunda a sexta, no mesmo horário.

Nesta quinta (26) e sexta-feira (27), a ação itinerante segue nos seguintes locais:

– Praça 7 de Setembro (Rua Tenente Eduardo Olmedo – Morumbi);

– Associação de Moradores do Cohapar III (Rua Pompeu de Toledo, 1748);

– Arena Multiuso Maradona (Rua Gralha, 24 – Portal da Foz);

– Praça de Esporte e Lazer Pedro Xiru (Rua Assunção, nº 331, Jardim Liberdade / Morumbi IV)

– Praça Morumbi III (Atrás da UBS Morumbi III -Rua Urbano Caldeira, S/N)

– Paróquia Nossa Senhora da Saúde (Rua das Águias, 200, Portal da Foz).

A cada semana o CCZ estará em uma região e todos os pontos serão informados pela Prefeitura de Foz do Iguaçu através de seus canais oficiais.

Recomendações

Cães e gatos saudáveis, a partir dos três meses de idade, podem receber a vacina. Apenas pessoas que tenham condições de conter o animal, e que sejam maiores de 18 anos, podem levá-lo para vacinar.

Os cães devem estar contidos por guias ou correntes apropriadas e, no caso dos bravos, também devem estar usando focinheira. Os gatos devem permanecer em caixas de transporte apropriadas.

Todo tutor deve carregar uma sacolinha plástica para recolher os dejetos do seu animal, caso seja necessário.

Casos

Apesar de não registrar nenhum caso de raiva em cães e gatos desde 2005, Foz do Iguaçu registra a circulação do vírus em morcegos, sendo que, apenas este ano, 33 morcegos tiveram diagnostico positivo para a doença.