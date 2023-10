Fraudes a Licitações: GEPATRIA CUMPRE SEIS MANDADOS DE BUSCA E APREENSÃO EM SANTA HELENA NA OPERAÇÃO SPECTRO II

O Ministério Público do Estado do Paraná, por meio do Núcleo de Foz do Iguaçu do Grupo Especializado na Proteção ao Patrimônio Público e no Combate à Improbidade Administrativa (Gepatria), em conjunto com a Polícia Civil do Paraná, cumpriu na manhã desta quinta-feira, 26 de outubro, seis mandados de busca e apreensão na segunda fase da Operação Spectro. Os alvos foram endereços em Santa Helena relacionados a pessoas e empresas suspeitas de praticarem fraudes a licitações.

A investigação foi iniciada em agosto de 2020 pelo Gepatria de Foz do Iguaçu, em conjunto com a Divisão Estadual de Combate à Corrupção, da Polícia Civil, a partir de informações sobre um possível conluio fraudulento entre empresas de Santa Helena com o objetivo de fraudar licitações do Município em 2019 e 2020. Entre as suspeitas de irregularidades estão o uso de empresas “fantasmas” em nome de “laranjas” e superfaturamento de valores pagos, com prejuízo aos cofres públicos estimado em mais de R$ 8 milhões.

As ordens judiciais foram deferidas pelo Juízo da Vara Criminal de Santa Helena e executadas nas residências e empresas dos investigados, buscando o recolhimento de aparelhos celulares, documentos, computadores, mídias eletrônicas, valores em espécie e objetos ilícitos.

