Parceria: GOVERNO DO PARANÁ E KLABIN CONCLUEM OBRA DE TERCEIRAS FAIXAS NA PR-160

A Secretaria de Infraestrutura e Logística do Paraná (SEIL) e a Klabin concluíram nesta quarta-feira (25) as obras das terceiras faixas na PR-160, entre Telêmaco Borba e Imbaú, nos Campos Gerais. A entrega compreende cerca de 12 km de faixas adicionais, melhorias de acessos e baias para paradas de ônibus.

Resultado da parceria entre a Klabin e o Estado – por meio da SEIL, Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) e Secretaria da Fazenda –, o projeto tinha previsão de execução em 12 meses e foi realizado dentro do prazo. A Klabin é a responsável pelos investimentos que possibilitaram as obras, e o DER/PR é o órgão responsável pela fiscalização e aprovação do projeto, e pelo escopo das atividades na rodovia.

A construção das terceiras faixas na PR-160 está prevista no Protocolo de Intenções firmado entre Klabin e o Governo do Paraná. Seu objetivo é promover melhorias na malha viária existente na área de influência do Projeto Puma II e, com isso, aumentar a segurança no trânsito, estimular o desenvolvimento econômico e social, e beneficiar a logística das empresas que atuam na região.