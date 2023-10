Semana Lixo Zero: GOVERNO DO ESTADO CONVIDA MUNICÍPIOS A PARTICIPAREM DA CAMPANHA

O Governo do Estado, por meio da Secretaria do Desenvolvimento Sustentável (Sedest), convida os municípios paranaenses a participarem da Semana do Lixo Zero Paraná 2023, que começou nesta sexta-feira (20) e segue com atividades até 29 de outubro. A iniciativa busca promover a conscientização sobre a importância da redução, reutilização e reciclagem de resíduos sólidos.

Na segunda-feira (23), às 14 horas, a Sedest promoverá uma reunião virtual com os municípios sobre o conceito Lixo Zero para mostrar como eles podem realizar ações para compostagem e de redução de resíduos, além de mostrar “cases” de sucesso que podem servir de orientação para outras ações.

Instituída no Paraná pela Lei estadual 19.979/2019, proposta pelo Legislativo e outorgada pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior, a Semana Lixo Zero tem programação diversificada, incluindo palestras, oficinas, mutirões de limpeza, exposições e ações de educação ambiental. As atividades serão realizadas em todo o Estado por órgãos estaduais, municípios, empresas, universidades, organizações da sociedade civil e outros setores.

O secretário do Desenvolvimento Sustentável, Valdemar Bernardo Jorge, reiterou a importância de ações educativas para engajar os municípios em ações sustentáveis: “A Sedest apoia as ações locais e quer compartilhar as boas práticas de gestão sustentável dos resíduos. Acreditamos que o conceito de lixo zero é fundamental para que possamos ter uma economia verde, circular e inclusiva.”

CONCEITO – O conceito de lixo zero consiste na redução ao máximo da geração de resíduos, com o objetivo de que todo material gerado seja reaproveitado ou reciclado. A ideia é que os resíduos sejam transformados em recursos, evitando que sejam encaminhados para aterros sanitários ou incineradores.

A Semana do Lixo Zero é uma oportunidade para promover a conscientização sobre a importância da gestão sustentável dessa material e estimular práticas de redução, reutilização e reciclagem, contribuindo para a proteção do meio ambiente e da saúde humana.

COMO PARTICIPAR – A população pode participar da Semana do Lixo Zero Paraná de diversas formas. É possível se inscrever em ações e eventos, ou mesmo com atividades simples em casa, como reduzir o consumo de embalagens, reaproveitar materiais e separar o lixo corretamente. Basta solicitar a participação pelo e-mail csae@sedest.pr.gov.br.