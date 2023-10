Compreenda: BOLSONARO INSISTE PARA VERMELHO SAIR CANDIDATO A PREFEITO DE FOZ DO IGUAÇU

O ex-presidente Jair Bolsonaro voltou a pedir para o deputado federal Vermelho disputar a Prefeitura de Foz do Iguaçu nas eleições municipais de 2024.

A solicitação foi feita durante agenda do deputado e sua esposa em Brasília, Stella Mares, com o ex-presidente e sua esposa Michelle Bolsonaro.

Na oportunidade Vermelho reforçou o convite da executiva do PL Mulher de Foz para Bolsonaro e Michelle se fazerem presentes durante encontro do partido a ser realizado no início do próximo ano em Foz do Iguaçu.

Bolsonaro disse a Vermelho que seu partido (PL) pretende lançar candidatos a prefeito e vereador na maioria das cidades brasileiras. Ele somou quase 60 milhões de votos na última eleição presidencial e vai ajudar candidatos de seu partido nos principais municípios do país.

Vermelho tem uma trajetória marcada por sua atuação parlamentar e projetos de impacto social. Bolsonaro destacou sua experiência na Câmara dos Deputados e seu comprometimento com pautas importantes para o desenvolvimento local.

O ex-presidente ressaltou a importância de ter um líder preparado para enfrentar os desafios complexos que uma cidade como Foz do Iguaçu apresenta, incluindo questões relacionadas ao turismo, fronteiras e infraestrutura. “Foz do Iguaçu precisa de um candidato forte, arrojado e competente. Você é o cara, vai firme que estaremos ao seu lado para oque der e vier”, afirmou Bolsonaro, acrescentando que Vermelho é a pessoa ideal para impulsionar a economia local, melhorar a infraestrutura urbana e promover o turismo.

Paulo Mac Donald

Vermelho disse que se sentia honrado com a convocação de Bolsonaro, mas afirmou que seu desejo pessoal é concluir o mandato de deputado federal.

Afirmou que tem um compromisso com a candidatura de Paulo Mac Donald e irá convidá- lo a se filiar no PL. O presidente estadual do partido, Fernando Giacobo, também quer Mac Donald no Partido Liberal.

O grupo liderado por Vermelho na cidade, ainda tem os nomes de Sergio Beltrame, Matheus Vermelho, Ivone Barofaldi e Inês da saúde.

Foz do Iguaçu deverá ter segundo turno nas próximas eleições, pois faltam apenas 900 títulos para atingir os 200 mil eleitores. Especialistas acreditam que teremos cerca de 10 candidatos no primeiro turno.