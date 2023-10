Rachadura: RODOVIA ENTRE RIO BRANCO DO SUL E CERRO AZUL TEM BLOQUEIO TOTAL

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER/PR) informa que a PR-092, na altura do km 47, entre Rio Branco do Sul e Cerro Azul, no Vale do Ribeira, está totalmente bloqueada.

A medida foi necessária após agravamento de rachadura no pavimento, que já havia deixado o trecho em meia pista desde domingo à noite, em decorrência das chuvas. Com a tendência de continuidade das chuvas na região o problema pode se intensificar.

O DER/PR permanece monitorando o trecho e vai estudar os serviços necessários para recuperação da rodovia o mais breve possível.