Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu: ESPERA CERCA DE 28 MIL PASSAGEIROS DURANTE FERIADO DE FINADOS

Entre os dias 1º e 5 de novembro, o fluxo de passageiros no Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu (IGU) deverá ser maior do que o normal, devido ao Dia de Finados, em 2 de novembro (quinta-feira). Segundo projeções da CCR Aeroportos, empresa responsável pela administração do terminal, cerca de 28 mil passageiros devem embarcar e desembarcar entre a quarta-feira e o domingo.

Com a proximidade do fim de semana, muitos brasileiros que têm a possibilidade de emendar a sexta-feira aproveitarão para viajar. Em Foz do Iguaçu, a ocupação hoteleira para o período ultrapassou os 70%, de acordo com os dados do Sindhotéis.

Estes passageiros chegarão ou deixarão Foz do Iguaçu em uma das 180 operações de pousos e decolagens previstas para este período.

“O próximo feriadão será o último antes das movimentações massivas do fim de ano. Será mais uma oportunidade para receber bem os nossos passageiros e demonstrar o potencial do nosso aeroporto. Nossas equipes estarão de prontidão para atender aos visitantes”, conta Wander Melo, gerente do Aeroporto de Foz.

Orientações

O gerente do Aeroporto de Foz também sugere que os passageiros com voos marcados cheguem com antecedência ao terminal, por conta das obras de duplicação da Rodovia das Cataratas (BR-469), que deixam o trânsito lento no caminho até o terminal. Os passageiros poderão aproveitar a estrutura disponível na área do aeroporto, como salas vips e espaços de alimentação.

“Também temos obras acontecendo em diversas partes do nosso aeroporto, porém, sem causar nenhum transtorno aos passageiros. Em breve, a experiência dos usuários será ainda melhor, com mais conforto e segurança”, completou Wander.