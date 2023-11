Aprovados: PREFEITURA DIVULGA RESULTADO PRELIMINAR DO PROCESSO SELETIVO DE ESTÁGIO

A Prefeitura de Foz do Iguaçu divulgou, nesta segunda-feira (30), as notas preliminares dos candidatos inscritos no Processo Seletivo de Estágio regido pelo edital 003/02/23.

A relação pode ser consultada no Diário Oficial do Município, através do Link: https://www5.pmfi.pr.gov.br/pdf-5901&diario.

Os recursos deverão ser devidamente fundamentados e dirigidos à Comissão de Processo Seletivo de Estagiários, a partir das 00h01min do dia 31/10/2023 até as 23h59min do dia 01/11/2023, somente de forma online, através do site da Prefeitura, na Área do Candidato. Não serão considerados os recursos formulados fora do prazo ou que não contenham os elementos indicativos do Edital.

O PSS abriu vagas para estudantes dos cursos de Administração, Arquitetura e Urbanismo, Ciências Contábeis, Direito, Educação Física Bacharelado, Engenharia Elétrica, Gestão Pública, Jornalismo, Letras Licenciatura, Matemática Licenciatura, Pedagogia, Publicidade e Propaganda e Turismo. No Ensino Médio Técnico, foram abertas vagas para estudantes do curso de Formação de Docentes de Educação Infantil e Ensino Fundamental Normal Modalidade Regular (1º ao 3º ano).

O chamamento dos estudantes fica a critério da Administração Pública, de acordo com a necessidade.

(Da Redação com AMN/PMFI)