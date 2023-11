Dia de Finados: CONFIRA O FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DA PREFEITURA DURANTE O FERIADÃO

Os serviços da Prefeitura de Foz do Iguaçu considerados essenciais, como saúde, segurança, coleta de lixo, coleta seletiva e limpeza pública serão mantidos normalmente durante o feriado de Dia dos Finados, nesta quinta-feira (02).

Na saúde, funcionam de forma ininterrupta as UPAS João Samek, no Jardim das Palmeiras e Walter Cavalcante Barbosa, no Morumbi, além da Unidade 24 Horas Padre Ítalo – que atualmente funciona no Poliambulatório Nossa Senhora Aparecida, no Porto Meira.

O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) também terá atendimento e pode ser acionado em casos de urgência e emergência através do telefone 192.

Unidades de Saúde

As Unidades Básicas de Saúde estarão fechadas na quinta-feira (02), mas abrem em sistema de escala na sexta-feira (03). Também funcionam em regime de escala a Vigilância em Saúde, o Centro Especializado em Reabilitação (CER IV), os serviços da rede de Saúde Mental, Programa IST AIDS e Hepatites Virais e a sede da Secretaria da Saúde, com todas as diretorias em funcionamento das 8h às 14h, na sexta.

Vacinação contra a Raiva

A campanha de vacinação contra a raiva em cães e gatos seguirá normalmente na sede do CCZ (Av. Maceió, 1511 – Jardim Ipê III), durante todo o feriadão. O atendimento ocorre das 8h30 às 13h30, inclusive aos sábados. O atendimento nos bairros estará suspenso na quinta (02), mas funciona na sexta-feira (03) no mesmo horário: 8h30 às 13h30. Os locais podem ser consultados no Instagram da Prefeitura: @prefeituradefoz.

Outros serviços

Não haverá expediente nas repartições públicas do município na quinta e na sexta-feira (02 e 03), em razão do feriado nacional e do ponto facultativo, conforme o Decreto 31.049/2023. Também não haverá aulas nas 50 escolas e 45 Cmeis (Centro Municipal de Educação Infantil) na quinta (feriado) e na sexta (recesso escolar).

A coleta seletiva de materiais recicláveis funciona normalmente no feriadão. A Guarda Municipal atuará todos os dias e pode ser acionada pelo telefone 153, assim como a Defesa Civil, que pode ser acionada pelo 190.

Os atrativos turísticos de Foz do Iguaçu estarão abertos durante todo o feriado. O CAT (Centro de Atendimento ao Turista, na Avenida das Cataratas) e o TELETUR funcionam normalmente. O telefone do CAT é o 2105-8128 e do TELETUR 0800 045 1516.na Avenida das Cataratas) e o TELETUR funcionam normalmente.