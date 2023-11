Acompanhe: FOZ DO IGUAÇU É DESTAQUE NO ENCONTRO ESTADUAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS.

O Encontro Estadual de Políticas Públicas realizado em Foz do Iguaçu, nesta semana, destacou a atuação de 141 agentes de desenvolvimento municipal de todo Paraná. Os três dias do encontro debateram as iniciativas municipais que implementam melhorias nos ambientes de negócios com ações que fortalecem as micro e pequenas empresas no Paraná.

No encontro foi entregue aos gestores municipais os troféus pelo bom desempenho dos Grupos de Trabalho integrantes do Comitês Gestores de Desenvolvimento Municipal. Entre os comitês paranaenses, o CGDM de Foz do Iguaçu apresenta o mais alto índice de pontuação nas atividades desenvolvidas pelos GTs – primeiro colocado na pontuação geral.

A secretária da Fazenda, Salete Horst, e a coordenadora da Central do Empreendedor e da Trilha da Mulher, Joice Lídia da Silva, receberam ainda a medalha do Sebrae/PR em reconhecimento pelo trabalho realizado como agentes de desenvolvimento municipal.

Representando o prefeito Chico Brasileiro, Salete lembra que Foz do Iguaçu tem um CGDM estruturado com instituições de áreas distintas e com ações voltadas ao fortalecimento dos pequenos negócios. “Graças ao comprometimento dos integrantes deste comitê estamos implementando a segunda fase do Foz Desenvolve, um grande programa com projetos de apoio ao empreendedor e ao empreendedorismo”.

“É nossa função mobilizar as lideranças públicas, privadas e comunitárias auxiliando o poder público municipal em ações que desenvolvam a capacidade empreendedora das pequenas empresas”, ressalta Joice, ao relatar sobre a figura do agente de desenvolvimento.

Para o Consultor do Sebrae, Alessandro Costa Coelho, o encontro de políticas públicas unificou em oficinas temáticas os casos de sucesso desenvolvidos no Paraná. “As premiações entregues são um reconhecimento pelo trabalho desses agentes. São profissionais essenciais no processo de implementação e na continuidade dos programas e projetos contidos na Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas”.

(Da Redação com AMN/PMFI)