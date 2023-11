Tech News: APPLE SUPERA ESTIMATIVAS TRIMESTRAIS COM AUMENTO NAS VENDAS DO IPHONE

A Apple apresentou resultados trimestrais que superaram as expectativas de Wall Street nesta quinta-feira, 2 de novembro, com vendas mais altas de iPhones e receitas de serviços ajudando a compensar grandes quedas nas vendas de Macs e iPads.

Apesar de ter superado as expectativas, a receita da Apple na China caiu 2,5%. Além disso, o CEO da empresa, Tim Cook, afirmou (via Reuters) que os novos modelos de alto padrão da empresa, o iPhone 15 Pro e Pro Max, enfrentam restrições de fornecimento.

As ações da Apple, que subiram 37% até o momento neste ano, fecharam em alta de 2% na quinta-feira. Elas caíram 1,3% após o fechamento do mercado. A empresa tem enfrentado melhor a queda global de smartphones do que muitos de seus concorrentes, mas tem como obstáculo uma recuperação econômica desigual na China, um mercado-chave para a Apple.

A Apple informou que as vendas do quarto trimestre fiscal encerrado em 30 de setembro caíram cerca de 1%, atingindo US$ 89,50 bilhões, com quase US$ 1 bilhão a mais em receita de serviços do que Wall Street esperava, ajudando a superar o total geral das estimativas dos analistas de US$ 89,28 bilhões, de acordo com dados da LSEG. O lucro líquido subiu cerca de 11%. O lucro por ação de $1,46 superou as expectativas dos analistas de $1,39 por ação, de acordo com a LSEG.

Os resultados não incluem a maioria das vendas dos mais recentes modelos do iPhone 15 da Apple. Analistas e investidores estarão atentos a uma teleconferência programada para as 18h, horário de Brasília, na qual os executivos fornecerão uma perspectiva para o trimestre de vendas de fim de ano, historicamente o mais importante para os novos dispositivos.

Dificuldades no mercado chinês

A Apple enfrenta uma concorrência mais acirrada no mercado de smartphones este ano, à medida que a Huawei retorna ao campo com novos telefones alimentados por chips fabricados na China. Isto acontece após a empresa ter sido praticamente excluída do mercado por vários anos devido às restrições comerciais do governo dos EUA.

As vendas da Apple na China caíram para US$ 15,08 bilhões, em comparação com US$ 15,47 bilhões no quarto trimestre do ano passado. O CEO da Apple, Cook, afirmou que, após considerar as taxas de câmbio, os negócios da Apple na China cresceram em relação ao ano anterior, impulsionados pelas vendas de iPhones e receita de serviços.

(Da Redacao com Olhar Digital)