Inovação: RESTAURANTE COM MENU 100% DE CORDEIRO GANHA PRÊMIO DE REVELAÇÃO DA AMÉRICA LATINA

Com menu inteiramente dedicado à carne de cordeiro, o venezuelano Cordero, na capital Caracas, foi eleito o restaurante revelação do Latin America’s 50 Best Restaurants, premiação que ranqueia os melhores restaurantes da América Latina desde 2013.

Ganhador do American Express One To Watch Award 2023, que será entregue em cerimônia presencial no Rio de Janeiro em 28 de novembro, o Cordero é o primeiro restaurante da Venezuela a ser reconhecido com o prêmio. O restaurante curitibano Manu, de Manu Buffara, já levou a mesma distinção em 2018, por exemplo.

Fundado em junho de 2022 pelo chef Issam Koteich junto ao sócio Pedro Khalil, o Cordero fica dentro de um shopping na capital venezuelana e trabalha com proteína animal vinda diretamente do Proyecto Ubre, uma fazenda a cerca de 40 minutos de Caracas liderada por Khalil.

A fazenda foi responsável pela criação pioneira de ovelhas da raça Assaf na Venezuela, em que o objetivo era popularizar o consumo do animal no país.

Com o trabalho em torno da carne do animal, o Cordero é visto hoje como um símbolo do renascimento gastronômico do país e peça importante no movimento de valorização gastronômica em Caracas.

“Estamos muito honrados com esse reconhecimento internacional e, principalmente, em ver nosso país e os produtos locais de alta qualidade servidos no Cordero sendo prestigiados em todo o mundo”, disseram Koteich e Kalil em agradecimento ao prêmio.

O menu

Da entrada à sobremesa, todos os itens do menu do Cordero têm em comum o cordeiro. As escolhas à la carte são sazonais e derivam de cordeiro ou de ovelhas, seja em forma de proteína animal ou laticínios. Já o menu-degustação é servido em oito tempos nas salas de jantar privativas da casa.

Podem estar no cardápio preparos contemporâneos como: tartare de cordeiro com bredo-da-praia (erva considerada uma PANC), formiga limonera, capim-limão e manjericão; croquete de cordeiro com aioli de alho assado e purê de maçã defumada; e língua de cordeiro grelhada com molho cremoso de atum, cebola e alcaparras.

Além das carnes, o Proyecto Ubre também abastece a despensa do restaurante com laticínios, vegetais e flores comestíveis.

50 Best no Rio

Além de restaurante revelação, dois outros prêmios do Latin America’s 50 Best Restaurants 2023 já foram revelados: a chef brasileira Janaína Torres Rueda foi eleita como a Melhor Chef da América Latina e a chef argentina Dolli Irigoyen foi homenageada com o prêmio de Ícone do Ano.

A cerimônia da edição atual, que revelará a lista dos 50 melhores restaurantes da América Latina em 2023, ocorrerá no dia 28 de novembro no Rio de Janeiro.

Vale lembrar que o Brasil teve 10 restaurantes entre os 50 melhores da América Latina na lista passada da premiação, com destaque para A Casa do Porco, no centro de São Paulo, que conquistou o 4º lugar.