Negação?: LÍDER DO HAMAS SE RECUSA A ADMITIR MATANÇA DE CIVIS EM ISRAEL

Israel afirma que mais de 1,4 mil pessoas foram mortas pelo Hamas nos ataques de 7 de outubro, a maioria delas civis.

Marzouk, o vice-líder político do grupo, está sujeito a um congelamento de bens no Reino Unido sob regulamentos antiterroristas. Ele foi entrevistado em um país do Golfo Pérsico e é o membro de mais alto escalão do Hamas a falar com a BBC desde as atrocidades de 7 de outubro.