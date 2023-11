Comunicação: ESTADO LANÇA CAMPANHA SOBRE INÍCIO DA OBRA DA PONTE GUARATUBA-MATINHOS

O Governo do Paraná lançou nesta quarta-feira (8) a campanha publicitária sobre o início da obra da ponte entre Guaratuba e Matinhos, no Litoral do Paraná. No último dia 27 de outubro, o governador Carlos Massa Ratinho Junior lançou o marco da estrutura, quando começou a instalação do canteiro de obras na cabeceira de Guaratuba.

Desenvolvida com materiais veiculados na televisão, em rádios, anúncios e peças digitais, a campanha vai abordar, além de informações sobre a sobre a estrutura, também relatos de moradores de Guaratuba sobre como a ponte vai garantir avanço ao município e melhoria na qualidade de vida. A estrutura é aguardada há mais de 30 anos, prevista, inclusive, na Constituição Estadual de 1989, como lembrou o governador no lançamento da obra.

A ponte faz parte do planejamento estratégico do Governo do Estado para o desenvolvimento do Litoral, junto com a engorda da orla de Matinhos, melhorias no Porto de Paranaguá, além de obras de infraestrutura em todos os municípios da região.

O investimento total na ponte entre Guaratuba-Matinhos é de R$ 386,9 milhões, com prazo de 24 meses para execução. Ela terá 1.244 metros de extensão, com quatro faixas de tráfego, duas faixas de segurança, barreiras rígidas em concreto, calçadas com ciclovia e guarda-corpo nas extremidades.

Também haverá intervenções nas vias de acesso à ponte, com o alargamento da PR-412 dos dois lados, muros de contenção para proporcionar o desnível necessário com o pavimento, um retorno sob a ponte para ligação das vias locais e conexão da Estrada do Cabaraquara com Matinhos.

Além disso, na margem sul será construída uma rótula alongada para ligação do bairro Caieiras, correção de nível da pista de rolamento e adequação de curva, bem como implantação de uma alça de acesso à Rua Nossa Senhora de Lourdes.

Confira o vídeo da campanha:

(Da Redação com AEN – Foto: DER)