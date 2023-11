Entenda: EGÍPCIO É PRESO EM FOZ DO IGUAÇU POR DOCUMENTO FALSO EM PEDIDO DE NATURALIZAÇÃO

A Polícia Federal (PF) prendeu em Foz do Iguaçu um homem de nacionalidade egípcia por uso de documento falso em processo de pedido de naturalização brasileira. A detenção foi terça-feira, 7.

O requerente apresentou aos federais toda a documentação necessária para obtenção de nacionalidade brasileira. Porém, durante a conferência, foi constatada a falsificação no certificado de conclusão de ensino e numa declaração de aprovação, relativos a um curso de proficiência em língua portuguesa.

“Ao checar a veracidade do documento, foi constatado que ele havia sido adulterado”, reporta a PF. Os dados do código de resposta rápida, o QR code, não correspondiam aos do documento físico.

“Sendo assim, enquadra-se na conduta punível de fazer uso de papel falso apresentando-o como genuíno”, explica a Polícia Federal. O homem e os documentos adulterados foram encaminhados para a delegacia da corporação federal em Foz do Iguaçu para flagrante.