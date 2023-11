Mata Atlântica: GRANDE RESERVA É RECONHECIDA COMO SEGUNDO MELHOR TERRITÓRIO DO BRASIL PARA OBSERVAÇÃO DE AVES

A Grande Reserva Mata Atlântica, no estado de São Paulo, foi reconhecida como o segundo melhor território para a observação de aves no Brasil.

O reconhecimento veio da última edição do October Big Day, realizada no Legado das Águas – maior reserva privada de Mata Atlântica do país – localizado no Vale do Ribeira, em parceria com o eBird, maior projeto de ciência cidadã do mundo de biodiversidade, e a SAVE Brasil, Organização da Sociedade Civil de Interesse Público para conservação de aves e ambientes naturais. Em apenas 17 horas, os participantes registraram 242 espécies de aves.

O objetivo desta edição no Legado das Águas foi superar o total de observações realizadas pela mesma equipe em maio deste ano, quando listaram 232 espécies. O evento costuma ter duas edições anuais para garantir que os participantes do Hemisfério Sul tenham a chance de “passarinhar” durante a primavera, período reprodutivo de diversas espécies.

No ano passado, o Legado das Águas se consolidou como um hotspot para birdwatching. A Reserva abriga mais de 350 espécies de aves, muitas exclusivas do bioma, incluindo ameaçadas de extinção. A diversidade de espécies na Reserva representa 40% de toda avifauna de todo o estado de São Paulo.

Potencial para a observação de aves

De acordo com Daniela Gerdenits, gerente do Legado das Águas, a quantidade de espécies registradas durante o evento representa 69% do total de espécies catalogadas na Reserva. “Isso demonstra o potencial do Legado das Águas para a atividade de observação de aves. E isso em apenas 17 das 24 horas válidas no desafio o October Big Day”, diz.

Daniela complementa que o sucesso no evento é devido a rica biodiversidade na região onde o Legado está inserido. “A Reserva está localizada no maior e mais bem preservado contínuo de Mata Atlântica do mundo, que é Grande Reserva Mata Atlântica. No território em São Paulo, o Legado faz conexão com importantes unidades de conservação, o que torna a região um oásis para muitas espécies da fauna e flora do bioma. Sem contar que o Legado oferece toda estrutura necessária para os observadores – como pousada e restaurante, a menos de 2 horas de distância da capital paulista – o que possibilita que fiquem mais tempo, ampliando as chances de registrarem mais espécies”, complementa a gerente.

Grande Reserva Mata Atlântica

Ricardo Borges, coordenador de comunicação e relacionamento da Grande Reserva Mata Atlântica destaca que a observação de aves no território da Grande Reserva – que abrange São Paulo, Paraná e Santa Catarina – é uma das muitas oportunidades de Turismo de Natureza e Produção de Natureza que o território oferece.

“Ao fortalecer o território como um destino nacional e internacional para birdwatching, muitas outras atividades econômicas se fortalecem também. No contexto da Grande Reserva, a enorme diversidade de aves e os observadores contribuem para estudo dessas aves, principalmente, no quesito de distribuição das espécies. A cada nova informação a gente tem certeza da importância da Grande Reserva e muito orgulho de todos os parceiros e todas as pessoas que contribuem para o desenvolvimento desse território”, diz.

Além do território na Grande Reserva Mata Atlântica em São Paulo, Paraná e Santa Catarina também são destinos procurados pelos observadores de aves por conta da presença de espécies emblemáticas como o papagaio-de-cara-roxa (Amazona brasiliensis), o guará (Eudocimus ruber), a maria-leque-do-sudeste (Onychorhynchus swainsoni), o gavião-de-penacho (Spizaetus ornatus) e muitas outras. “Na Grande Reserva, o observador pode montar um roteiro no território para conhecer e registrar diferentes espécies, muitas delas que só podem ser encontradas nesse território, outras que são ameaçadas de extinção ou raras”, complementa Borges.

Tucano-bico-verde

October Big Day 2023

O October Big Day é organizado desde 2015 pelo Laboratório de Ornitologia de Cornell (Estados Unidos) e conta com milhares de adeptos no Brasil. Os observadores contribuem por meio de uma competição divertida de qual país consegue fazer mais registros. A contagem é feita por meio do aplicativo para celular eBird, onde podem ser incluídas informações como a espécie, cidade e país do registro. Os dados são compartilhados com cientistas de todo mundo para ajudar na conservação e proteção das aves.

Paula Britto, coordenadora de comunicação da SAVE Brasil, conta que o comprometimento dos observadores de aves foi o ponto chave para os resultados obtidos. “Ver o engajamento das pessoas com o October Big Day e o entendimento da importância das mais de 240 espécies avistadas foi incrível. Por isso, seguiremos trabalhando com ciência cidadã, educação ambiental, engajamento e parceiros estratégicos, como o Legado das Águas e o eBird Brasil, para agir em prol da conservação da biodiversidade brasileira”, comemora a coordenadora.

Neste ano, além do recorde de público no Legado das Águas, o evento, como um todo, também teve uma quantidade expressiva de adesão, foram 253 países participante simultaneamente do desafio.

“Em menos de 24 horas, foram observadas 242 espécies, um recorde de avistamento em um dia para o Legado das Águas. Dentre elas, há quatro que merecem destaque, sendo novos registros para o território da Reserva: a gralha-azul (Cyanocorax caeruleus), a peitica-de-chapéu-preto (Griseotyrannus aurantioatrocristatus), a andorinha-de-dorso-acanelado (Petrochelidon pyrrhonota) e a papa-moscas-canela (Polystictus pectoralis). São resultados muito importantes não só para a Reserva, mas para a conservação dessas espécies”, finaliza Alex Mesquita, coordenador do eBird Brasil.

(Da Redação com Notícia Sustentável/Foto: Gabriel Marchi)