Proteção: CCZ DIVULGA NOVOS PONTOS DE VACINAÇÃO CONTRA A RAIVA

A campanha itinerante de vacinação contra raiva em cães e gatos seguirá na próxima semana pela região Leste da cidade, em seis pontos definidos pelo Centro de Controle de Zoonoses (CCZ.)

Os atendimentos nestes locais ocorrem de segunda à sexta (13 a 17 de novembro), das 8h30 às 13h30, com exceção do feriado, no dia 15 de novembro (Proclamação da República), quando não haverá vacinação.

No ponto fixo, na sede do CCZ (Av. Maceió, 1511 – Jardim Ipê III), a vacinação segue de segunda a sábado (13 a 18/11), das 8h30 às 13h30, inclusive no feriado.

Confira os novos locais:

– Praça da Bíblia (ao lado do teatro Barracão – Avenida Pôr do Sol, 1595)

– Associação de Moradores do Jardim Guarapuava (Rua João Holler – frente 635)

– Comunidade Nossa Senhora Desatadora dos Nós (Rua Osvaldo Goch, 1021, Jd. Lindóia)

– Comunidade São Marcos – Jd. São Roque (acesso pela Rua Caratinga)

– Capela São Lucas (Rua José Castagnaro, frente 544 – Jd. Três Pinheiros)

– Campo do Jardim São Paulo (Rua Joaquim Guimarães, 139)

Próximas ações

Finalizando as ações na região Leste, o CCZ seguirá para a região Norte da cidade, começando pela Vila C, Cidade Nova, Jardim Universitário e Vila São Sebastião. Desde que a campanha de vacinação teve início, em 23 de outubro, 4.937 animais foram imunizados.

Orientações

– Podem receber a vacina cães e gatos a partir dos 3 meses de idade;

– Os animais devem estar saudáveis; Cães e gatos em tratamento de doenças ou em recuperação de cirurgias devem aguardar;

– Apenas pessoas que tenham condições de conter o animal, e que sejam maiores de 18 anos, podem levá-lo para vacinar;

– Os cães devem estar contidos por guias ou correntes apropriadas e, no caso dos bravos, também devem estar usando focinheira

– Os gatos devem permanecer em caixas de transporte apropriadas.

– Todo tutor deve carregar uma sacolinha plástica para recolher os dejetos do seu animal, caso seja necessário.