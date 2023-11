A hora é Agora! MEDICINA NO PARAGUAI. NA HORA DA DECISÃO, UCP É A MELHOR ESCOLHA

Não errar na escolha da faculdade é um dos principais fatores entre ver o sonho realizado e a frustração de não conseguir alcançar o objetivo de vida. Por isso a Universidade Central do Paraguai (UCP) é sua melhor opção neste momento extremamente importante.

Para quem quer cursar medicina em uma instituição de excelência, as matrículas na UCP já estão abertas, com início das aulas no primeiro semestre de 2024. As vagas são ofertadas em Pedro Juan Caballero na divisa com Ponta Porã no Mato Grosso do Sul e Ciudad Del Este na divisa com Foz do Iguaçu no Paraná.

Com vários profissionais formados aprovados no Revalida, a UCP conta com professores doutores renomados e infraestrutura de nível internacional, e se consolida como uma das melhores opções para quem pretende estudar medicina no Paraguai.

A UCP oferece ingresso sem vestibular, aulas práticas desde o primeiro semestre do curso, mensalidades com preços acessíveis, uma grande infraestrutura e laboratórios com equipamentos de alta tecnologia, clínicas com atendimento gratuito para a comunidade, uma das maiores bibliotecas física e virtual do Paraguai e incentivo a prática esportiva e aos trabalhos comunitários, o que aproxima os estudantes e a instituição da população.

“A escolha de um bom curso faz toda a diferença na vida profissional e por isso estamos a cada dia melhorando e oferecendo um ensino de excelência para nossos alunos. Mais do que formar médicos, formamos cidadãos com responsabilidade e senso de responsabilidade social”, disse Carlos Bernardo, empresário de ensino superior e criador do curso de medicina em Pedro Juan Caballero.

Matrículas abertas

A Universidade Central do Paraguai (UCP) está com matrículas abertas para o início das aulas no primeiro semestre de 2024 em Ciudad Del Este na divisa com Foz do Iguaçu no Paraná ou Pedro Juan Caballero que faz fronteira com Ponta Porã no Mato Grosso do Sul.

As matrículas podem ser feitas no site www.medicinaucp.com com informações no 67 99677 0757 e no e-mail medicinakarlos@gmail.com

Documentos necessários para matrícula:

Cópia autenticada do RG; histórico escolar do ensino médio autenticado; certidão de nascimento; telefone celular; CPF; E-mail; antecedentes criminais; comprovante de residência.

