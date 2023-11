Oportunidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO GARANTEM 63 MIL EMPREGOS EM FOZ DO IGUAÇU

Os setores de prestação de serviços e comércio, que agregam as atividades relacionadas ao turismo, garantem um estoque de quase 63 mil empregos para Foz do Iguaçu. Juntos, os dois segmentos mantiveram quase 89% dos empregos com carteira assinada no período de janeiro a setembro, de acordo com dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) do Ministério do Trabalho, divulgados essa semana.

Foz do Iguaçu registrou, em setembro, a criação de 100 novos postos formais de trabalho, alcançando um estoque de 62.924 empregos no ano. “Foz é a cidade que mais criou empresas nos últimos anos e hoje tem 40 mil ativas, além da criação dos microempreendedores individuais, que aumentou mais de 52%, demonstrando que a economia está aquecida, resultando na geração de emprego e renda”, disse o prefeito Chico Brasileiro.

“A média de empregos com carteira assinada é superior as grandes economias do Oeste. A agência do Trabalhador tem uma média diária de 300 vagas abertas, que demanda mutirões para preencher esses postos de trabalho abertos”, ressaltou o prefeito. De acordo com o Caged, o setor de serviços acumula um estoque de 36.256 empregos. Em segundo aparece o comércio, com 19.447 postos de trabalho formal.

Na avaliação de Chico Brasileiro, Foz do Iguaçu já superou há um bom tempo os empregos perdidos durante a pandemia, período em que todos os setores precisaram seguir restrições a partir de março de 2020. “A principal matriz econômica tem demonstrado total recuperação em relação ao período em que tudo precisou ser fechado. A recuperação do turismo reflete diretamente na geração de emprego”, completou o prefeito.

Em setembro, Foz do Iguaçu registrou a abertura de 100 novos postos de trabalho. A maioria das contratações está concentrada nos segmentos de comércio e serviços, que englobam as mais de 50 atividades econômicas relacionadas ao turismo – rede hoteleira, bares e restaurantes, transporte privado, empresas de receptivos, guias, atrativos turísticos, entre outras.

A Agência do Trabalhador mantém uma média de 300 vagas oferecidas por empresas, para atuação em áreas como supermercado, condutores, operadores de caixa, hotéis e na construção civil. “Para os últimos dois meses do ano, a expectativa é manter os índices positivos de abertura de novos emprego, além dos postos temporários”, afirmou o diretor Luciano Castilha.

