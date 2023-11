Bioeconomia: O CAMINHO PARA ALCANÇAR O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Bioeconomia é um conceito que se refere a uma economia baseada em recursos biológicos e processos sustentáveis — ela envolve o uso e a valorização de recursos como plantas, animais, microrganismos e ecossistemas para produzir diferentes produtos e serviços, podendo abranger setores como agricultura, silvicultura, pesca, aquicultura, biotecnologia, medicina, alimentos, energia renovável e produtos químicos sustentáveis. Ela promove a ideia de que podemos atender às nossas necessidades econômicas, sociais e ambientais de maneira equilibrada, aproveitando os recursos naturais de forma responsável e minimizando os impactos negativos no meio ambiente.

Em suma, a bioeconomia busca uma abordagem mais sustentável e integrada para a produção e o consumo, levando em consideração a conservação dos recursos naturais, a mitigação das mudanças climáticas e o desenvolvimento econômico. Ela desempenha um papel importante na transição para uma sociedade mais verde e na busca por soluções para desafios globais, como a escassez de recursos e a degradação ambiental. Entre seus principais impactos, estão o combate ao aquecimento global, a valorização da agricultura, a preservação da flora e da fauna, o aproveitamento de resíduos e a conciliação do progresso com o desenvolvimento social.

A bioeconomia ainda se revela uma ferramenta para alcançar alguns dos 17 objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) estabelecidos pela Agenda 2030 — o projeto foi construído durante a Cúpula das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável em 2015, com a proposta de transformar as condições dos países até 2030. Empregando a bioeconomia, o planeta consegue cumprir com objetivos como: assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço acessível à energia para todos; assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis; e proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres.

(Da Redação com Jovem Pan News)