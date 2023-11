Cuidados: PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS JÁ REALIZOU MAIS DE VINTE MIL BOCHECHOS COM FLÚOR EM 2023

A prefeitura de Foz do Iguaçu vem fortalecendo o programa de Saúde Bucal ao longo dos últimos anos, com ações voltadas principalmente à prevenção e aos cuidados com a dentição dos pequenos. Somente em 2023, foram realizados mais de vinte mil bochecos com flúor nas escolas, além da distribuição de trinta mil kits com escovas de dente e pasta dental em mais de treze mil atendimentos em instituições de ensino municipais e estaduais.

Os dados selaram uma ação realizada nesta segunda-feira (13), na Escola Municipal Prof.° Josinete Holler, em alusão ao Novembro Vermelho, mês de conscientização ao câncer de boca, e ao Dia do Cirurgião-dentista (25/10).

No ato, o supervisor do programa de Saúde Bucal, o cirurgião-dentista, Marco Aurélio Pacheco Matheus explanou sobre o fortalecimento das ações no atual governo e apresentou as novas medidas da gestão a exemplo do projeto de lei “Dr. José Mauro Pinto de Souza e inclui no Calendário Oficial do Município a Semana da Saúde Bucal” e o programa “Alcançando o Primeiro Molar. As duas estratégias visam promover os cuidados com a higiene bucal.

“Esses dois importantes marcos integram as celebrações em reconhecimento aos dentistas e às políticas públicas para a área, e compreendemos que reconhecer todos os envolvidos, desde a gestão, liderada também por um dentista, o prefeito Chico Brasileiro, quanto dos profissionais e das escolas é fundamental para o fortalecimento das ações”, expressou o supervisor do programa de Saúde Bucal, o cirurgião-dentista, Marco Aurélio Pacheco Matheus.

Homenagem

Simbolizando o reconhecimento às equipes e à integração entre educação e saúde, a ação contou com a entrega de certificados para a direção e os trabalhadores das duas secretarias. Todas as escolas e CMEIs que atuam no apoio também receberão a condecoração.

“É uma parceria muito importante para cuidarmos da saúde bucal das crianças, a prevenção começa na infância e parabenizamos o programa que desenvolve essa ação toda semana na escola”, enfatizou Alexandra Miranda, diretora da Escola Municipal Josinete Holler.

A homenagem também se estendeu à servidora aposentada, Terezinha Cristani, pelos mais de 15 anos à frente do programa de bochechos com flúor na escola. Foi ela quem conduziu e monitorou o bochecho com flúor nas crianças nesta segunda-feira (13).

Ana Luiza, de oito anos, estava na fila para mais uma ação preventiva contra a cárie. “Eu gosto muito, e estou acostumada, é importante para nós”, comentou.

Lei Dr. José Mauro Pinto

O projeto 071/2023 que institui a Lei “Dr. José Mauro Pinto de Souza e inclui no Calendário Oficial do Município a Semana da Saúde Bucal”, de autoria do Poder Executivo, está em tramitação na Câmara Municipal de Vereadores e prevê conscientizar as diversas instituições municipais de ensino, públicas e privadas, para que juntas possam combater a falta de informação sobre os cuidados com a dentição e a cárie, além de doença periodontal.

Para isso, o projeto estabelece a semana do dia 25 de outubro, dia do Cirurgião-Dentista, para a realização da Semana da Saúde Bucal, com a promoção de ações e estratégias voltadas à prevenção e promoção da saúde dos dentes, através de parcerias e mobilizações, e a capacitação e transformação do município em referência nos cenários regional, estadual e nacional como cidade promotora de boas práticas e de bons índices de saúde bucal.

A nomeação da lei em homenagem ao Dr. José Mauro Pinto dos Santos reconhece a atuação do cirurgião-dentista, que se aposentou do serviço público municipal em 2010, após deixar um importante legado na área de saúde.

Primeiro Molar

O programa “Alcançando o Primeiro Molar” será composto por uma equipe volante, formada por cirurgião-dentista e auxiliar, que percorrerá as escolas e CMEIs com o objetivo de proteger este elemento dentário, seja por selamento ou por outro procedimento clínico.

“Esse programa é muito importante porque o dente molar permanente é crucial para fortalecer a mastigação adequada e conseqüentemente na alimentação e digestão. Investir nesse programa é investir na saúde integral das crianças”, expressou a diretora de Atenção Básica, Márcia Batista da Silva.

Avanços

Uma das ações de destaque implantadas neste ano é o Serviço Centralizado de Prevenção e Promoção de Saúde Bucal, que já realizou mais de treze mil atendimentos em 99 instituições de ensino municipais e estaduais com ações de orientação para cuidados de higiene bucal, escovações supervisionadas, bochechos com flúor, e entregas de kits de escovas dentais.

O serviço é realizado desde março deste ano por uma equipe composta por cirurgião-dentista e técnicos(as) de saúde bucal, que s visita semanalmente os alunos das redes de ensino municipal e estadual.

A rede de atenção à saúde bucal do Município, conta com 26 (vinte e seis) equipamentos de saúde (Unidades Básicas de Saúde – UBS’s), além de serviços de urgências e emergências odontológicas, bem como na Unidade Campestre, no Consultório na Rua e no Centro de Nutrição Materno Infantil.