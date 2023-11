Infraestrutura: RECUPERAÇÃO DA PR-151 EM JAGUARIAÍVA JÁ TEM NOVO PAVIMENTO

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), autarquia da Secretaria de Infraestrutura e Logística (SEIL), concluiu neste final de semana a nova pavimentação da PR-151 em Jaguariaíva, nos Campos Gerais. O local, no km 214+850, foi completamente destruído pelas chuvas no início de outubro.

A obra foi iniciada no dia 10, consistindo na implantação de duas galerias celulares de concreto de 2,5 m por 2,5 m, recomposição do talude de aterro, e agora a execução da nova pavimentação asfáltica e nova sinalização horizontal.

No dia 4 de novembro o tráfego de veículos já havia sido totalmente liberado, em um intervalo de menos de 30 dias entre a demolição do trecho e a recuperação da trafegabilidade. Na sequência foi executada a pavimentação, em um lado da rodovia de cada vez para evitar interdição, e depois a pintura de faixas nos bordos e eixo da PR-151.

Serviços complementarem serão realizados somente nos espaços ao lado das pistas, incluindo o plantio de grama no novo talude e a instalação de dispositivos de segurança. O investimento na obra é de R$ 4.254.000,00.

A equipe do DER/PR permaneceu atuando no trecho, inclusive aos finais de semana e embaixo de chuva, para garantir a execução de um aterro com 10 mil m³ de volume e galerias com 44 metros de comprimento, com o objetivo de assegurar a retomada do tráfego desta rodovia o quanto antes, considerada um dos principais corredores logísticos entre os Campos Gerais e a região Norte.

Os serviços também foram feitos durante a noite, com iluminação específica.

A recuperação da rodovia, considerando a complexidade da obra e o seu curto período de execução, representa um marco histórico nas realizações do DER/PR.

Cronologia:

07 de outubro: bueiro, talude e rodovia destruídos após fortes chuvas caírem na região;

10 de outubro: início da obra de recuperação do local atingido;

04 de novembro: liberação total do tráfego de veículos;

11 de novembro: concluída nova pavimentação e sinalização horizontal do trecho.

(Da Redação com AEN – Foto: DER)