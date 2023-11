Por que: A TOKENIZAÇÃO É TENDÊNCIA NA BUSCA POR OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS MAIS SEGURAS?

A tecnologia blockchain está cada vez mais relacionada ao mercado imobiliário graças à tokenização de imóveis, que amplia o acesso de pequenos investidores e aumenta a segurança nas transações imobiliárias. Mas o que é tokenização? O termo se refere à criação de um token ou à representação digital de um ativo físico, procedimento que tem sido aplicado a vários bens, desde obras de arte até edifícios e terrenos. Segundo os últimos dados da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), o mercado imobiliário no Brasil cresceu quase 27% no último trimestre registrado de 2023. Como parte deste crescimento, destaca-se o aumento da quantidade de imóveis tokenizados, ou seja, de ativos imobiliários (ou uma fração deles) que passaram a ser representados por tokens digitais e armazenados em uma base de dados segura por meio da tecnologia blockchain.

Esses tokens não só diversificam e ampliam os investimentos em imóveis, ao permitir a entrada de pequenos investidores no mercado imobiliário, como também proporcionam segurança e transparência no processo de compra e venda, por gerarem um registro imutável de toda a cadeia de transações e seu histórico de valorização no mercado. Um relatório recente publicado pela Forbes demonstra que o mercado imobiliário de propriedades tokenizadas atingiu um volume avaliado em cerca de 200 milhões de dólares, o que representa 40% de todo o mercado de valores digitais em todo o mundo.

A tecnologia blockchain é o componente-chave que garante a segurança e a confiança de compradores e vendedores. Entre seus maiores benefícios, os “tokennials” destacam o fato de poderem contar com processos seguros, rastreáveis ​​e transparentes, já que graças a esta tecnologia dispõem de mais ferramentas na hora de decidir pela compra ou venda de imóveis tokenizados.

O futuro é um token

De acordo com o último relatório do CitiGroup, espera-se que o mercado imobiliário de propriedades tokenizadas seja avaliado em US$ 1,3 trilhão até 2030. O estudo também afirma que a tokenização de propriedades tem potencial para multiplicar em até 80 vezes o seu valor nos mercados privados. São dados números que indicam claramente como a tokenização tem potencializado o desenvolvimento de um mercado imobiliário mais seguro, ao mesmo tempo em que evidenciam como seu crescimento a passos largos tem aberto novos caminhos para todos os tipos de investidores.

Criptomoedas, a última tendência em transações seguras

