Veja: 7 DICAS INFALÍVEIS PARA PERDER PESO DE MANEIRA EQUILIBRADA

Na busca por manter um peso saudável, diversas pessoas encontram-se presas em um ciclo aparentemente interminável de ganho e perda de peso. Mesmo após alcançar seus objetivos de emagrecimento, é comum que elas retornem aos antigos hábitos e consequentemente recuperem quilos perdidos. Mas afinal, o que está por trás desse fenômeno?

De acordo com Denise Real, diretora de nutrição e saúde integrativa na Saludii, plataforma que conecta nutricionistas e pacientes e especialista em nutrição, diversos fatores contribuem para o desafio de se manter saudável. Por isso, compreender esses elementos é importante para quebrar o ciclo.

“Um dos principais vilões é o efeito sanfona, no qual dietas extremamente restritivas são seguidas por períodos de indulgência excessiva. Esse padrão pode prejudicar o metabolismo, desencadear o armazenamento de gordura e impactar o sono, o trabalho, o humor e outros aspectos da saúde e bem-estar de um paciente”, explica.

Influência das emoções no ganho de peso

Muitas das vezes as pessoas recorrem à comida como uma forma de lidar com o estresse, ansiedade, tristeza ou ainda, fazem do alimento parte de um sistema de recompensas. Contudo, essas questões emocionais podem sabotar os esforços da perda de peso se não forem tratadas devidamente.

“A falta de educação e informação nutricional pode levar a escolhas alimentares inadequadas. A compreensão dos princípios básicos da nutrição é essencial para fazer escolhas alimentares informadas e sustentáveis a longo prazo”, indica Denise Real. Além disso, a falta de atividade física regular também desempenha um papel significativo, por isso, manter-se ativo é fundamental para a saúde geral e controle de peso.

(Da Redação com Jovem Pan News)