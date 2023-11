Ideais: CAPACITAÇÃO E PLANEJAMENTO SERÃO TEMAS DE ENCONTRO COM AGENTES DE CRÉDITO DO PARANÁ

Será realizado de 28 a 30 de novembro, em Foz do Iguaçu, no Oeste do Paraná, o 8º Encontro Estadual de Agentes de Crédito. Resultado de parceria entre Fomento Paraná e Sebrae/PR, o evento reunirá cerca de 350 participantes que terão acesso à programação com o tema “A importância do planejamento na atuação do agente de crédito”.

Os participantes são profissionais das prefeituras que atuam como agentes de crédito da Fomento Paraná, por meio de parcerias das duas entidades com os municípios. Em muitos casos, eles também têm o papel de agentes de desenvolvimento do Sebrae/PR, Para aprimorar as competências dos profissionais, acontecerão palestras técnicas, apresentação de histórias de sucesso, de boas práticas e abordagens sobre o papel protagonista dos agentes no desenvolvimento local.

O gerente da Unidade de Ambiente de Negócios do Sebrae/PR, Luiz Marcelo Padilha, explica que o tema foi pensado para dar sequência aos aspectos de protagonismo e liderança trabalhados em edições anteriores.

“Os agentes são responsáveis por colocar em prática, articular o ambiente, estimular e melhorar a economia. Estamos trabalhando ao lado de cada um, mostrando a sua capacidade de transformar localmente e, como Sebrae, estamos promovendo uma educação continuada, com abordagem em aspectos fundamentais para uma ampla atuação”, afirma.

Em 2019, a rede de parceiros da Fomento Paraná com os municípios reunia apenas 180 profissionais em todo o Estado. Em outubro desse ano, estava composta por 330 municípios com parcerias vigentes com a instituição, mantendo 444 agentes de crédito ativos.

“O crescimento da rede de parceiros trouxe a necessidade de proporcionar mais ferramentas, porque o agente pode ir além do crédito e atuar também como transformador na comunidade. Esse é um resultado da parceria que desenvolvemos nos últimos anos, trazendo temáticas que identificamos em conjunto com esses profissionais”, afirma Vinícius Rocha, diretor de Mercado da Fomento Paraná.

CONTRATOS – De janeiro a outubro de 2023, foram firmados 7.516 contratos que contabilizam R$ 77,4 milhões em operações de microcrédito contratadas em 325 municípios paranaenses com apoio dos agentes de crédito da rede de parceiros, segundo dados da Fomento Paraná.

“A ampliação das parcerias para um número maior de municípios é uma determinação do governador Carlos Massa Ratinho Junior, como forma de facilitar e ampliar o acesso ao crédito, principalmente para os pequenos negócios, em todas as regiões do Estado”, aponta.

PRÊMIO DE MICROCRÉDITO – Durante o Encontro, será entregue também o Prêmio Estadual de Microcrédito Fomento Paraná e Sebrae/PR, que reconhece os municípios que se destacam na operacionalização do microcrédito.

Serão premiados os três municípios com melhor desempenho na gestão da carteira do microcrédito em cada categoria, delimitada conforme o recorte populacional. A pontuação para a premiação contempla aspectos como planejamento e execução de ações, contratações, renegociações, capacitações, propostas de melhorias, boas práticas, entre outras.

NOVA VISÃO – Formada em Matemática, Eliane Schuback Franciscatti atua como agente de crédito em Guaíra, no Oeste, desde 2012, quando fez o curso preparatório para desenvolver a atividade. Ao lado de outros dois agentes de crédito da cidade, ela participa desde 2015 do Encontro de Agentes e destaca que, nesse ano, o foco está no planejamento.

“As capacitações que estamos recebendo vêm para a ampliar a visão da parte empresarial. Quem empreende tem um sonho, uma vontade, um desejo de fazer dar certo. E as orientações vão fortalecer a nossa atuação”, explica.

De acordo com dados da Fomento Paraná, de janeiro de 2019 a outubro de 2023, foram concedidos R$ 4 milhões em operações de microcrédito distribuídos em 540 contratos no município.

“Nesse ano, passamos a atuar junto com a Sala do Empreendedor e facilitou o trabalho. Quem está em busca de informações, ou até mesmo retirar um boleto, vem nos visitar e essa proximidade auxilia a apresentar nosso trabalho, as linhas de crédito e solucionar dúvidas”, aponta a agente.

De Rio Negro, Andressa Moraes Hirt participará pela primeira vez do Encontro Estadual de Agentes de Crédito. Ela conta que participou do curso e iniciou suas atividades no município por conta da licença maternidade de uma colega, também neste ano.

“Em nossa rotina, os contatos com outros agentes são limitados. Por isso, a expectativa é de que o encontro presencial auxilie nesse ponto, com momentos de aprendizagem, capacitação e desenvolvimento de ações”, avalia. Com a participação de três agentes de crédito, a cidade concedeu R$ 1,3 milhão em crédito em 173 contratos, entre janeiro de 2019 e outubro de 2023.

(Da Redação com AEN-Foto: Fomento Paraná)