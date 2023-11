Posse: LULA REÚNE MINISTROS ANTES DE ASSUMIR PRESIDÊNCIA DO G20

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reuniu com seis ministros nesta segunda-feira, 20, para definir detalhes a respeito da gestão do Brasil à frente da presidência do G20, fórum informal que promove debate aberto e construtivo entre países industrializados e emergentes sobre assuntos-chave relacionados à estabilidade econômica global. Estiveram presentes no encontro os ministros Mauro Vieira (Relações Exteriores), Simone Tebet (Planejamento), Fernando Haddad (Fazenda), Rui Costa (Casa Civil), Márcio Macedo (Secretaria-Geral) e Paulo Pimenta (Secretaria de Comunicação Social). Nesta quarta-feira, 22, Lula vai assumir a presidência do grupo que representa cerca de 85% do Produto Interno Bruto (PIB) mundial e responsável por aproximadamente 75% do comércio internacional. O mandato do Brasil dura um ano, até novembro do ano que vem, período em que devem ser promovidas ao menos 100 reuniões oficiais.

Com o Brasil à frente do G20, a tendência é que as discussões sejam voltadas à distribuição de renda para os países emergentes e combate às desigualdades sociais. O presidente Lula deve usar o grupo para defender maior representatividade dos países nos organismos internacionais, como o Conselho de Segurança da ONU.

(Da Redação com Jovem Pan News – Foto: Ricardo Stuckert/PR/Divulgação)