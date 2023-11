Brasil x Argentina: TORCIDA TINHA AVISADO CBF SOBRE PERIGO DE SETOR MISTO

As imagens de briga e confusão vistas antes da partida entre Brasil e Argentina pela sexta rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo já tinham sido previstas por integrantes de torcidas organizadas. Em texto publicado nas redes sociais nesta segunda-feira (20), o Movimento Verde e Amarelo e a Associação Nacional das Torcidas Organizadas do Brasil (ANATORG) classificaram a decisão da CBF de não separar um setor visitante como “um episódio de descaso com a segurança do torcedor”.

Ainda na nota, a ANATORG relata que foi procurada por integrantes do Movimento Verde e Amarelo para tentar dialogar com as torcidas organizadas da Argentina que estariam presentes no Maracanã a fim de evitar incidentes.

Os esforços das torcidas não foram o suficiente. Antes da partida começar, torcedores de Brasil e Argentina protagonizaram uma briga generalizada justamente no setor misto. A Polícia Militar precisou intervir e muitos torcedores ficaram feridos.

Confira o texto na íntegra:

CBF e autoridades não definem o setor visitante, e organizadas de Brasil e Argentina estarão juntas

Em mais um episódio de descaso com a segurança do torcedor nos estádios brasileiros, as torcidas organizadas do Brasil ficarão no mesmo setor das Barras Argentinas, na partida desta terça-feira, no Maracanã.

Como nada é por acaso, o Movimento Verde e Amarelo procurou a ANATORG para ter um primeiro contato com a nossa instituição, na tarde da segunda-feira, (20/11), véspera do clássico sul-americano, válido pelas eliminatórias da Copa do Mundo.

O encontro foi muito bom e serviu para plantar a semente de futuras ideias. Após o papo, o presidente Claudinho conseguiu reunir algumas Barras da Argentina, com o movimento Verde e Amarelo, buscando o diálogo e alinhamento para o jogo desta terça.

A ANATORG está ocupando o espaço de mediação internacional, já que as autoridades brasileiras não se preocupam em definir o setor visitante.

Diante deste cenário, as torcidas Movimento Verde e Amarelo, Brazukas e Núcleo BR estarão no mesmo espaço da arquibancada, com as barras Los Piratas Celestes de Alberdi, do Club Atlético Belgrano de Cordoba, e da La Barra de La Acade, do Racing de Cordoba.

Para finalizar, fica o questionamento à CBF e às autoridades sobre a reunião que antecede os eventos esportivos, e a participação da ANATORG.

Tal rito está previsto em lei, o que nos permite sugerir e ajudar na elaboração dos eventos esportivos.

Reafirmamos o compromisso com todas as Torcidas Organizadas e Torcedores do Brasil. Estamos trabalhando firme para auxiliar, trazer melhorias e mais dignidade às nossas filiadas. Vamos juntos!

(Da Redação com CNN Brasil – Foto: Ana Cristina Schwambach)